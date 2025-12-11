Чествуем подвиг и храбрость: какие праздники отмечают 9 декабря 2025

День Героев Отечества в России отмечается ежегодно 9 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вторник, 9 декабря 2025 — день, насыщенный событиями различного масштаба и значения. Россияне чествуют Героев Отечества, вспоминают православного святого Алипия Столпника, соблюдают народные традиции Егория Зимнего, отмечают профессиональный праздник ведомственной охраны железнодорожного транспорта и присоединяются к международной борьбе с коррупцией. Каждая из этих дат имеет глубокие исторические корни и особое значение для современного общества — подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 9 декабря 2025

Преподобный Алипий Столпник

Православная церковь 9 декабря (26 ноября по старому стилю) совершает память преподобного Алипия Столпника — одного из величайших подвижников раннего христианства. Этот святой родился около 515 года (по некоторым источникам — в 522 году) в городе Адрианополе в Пафлагонии. Его мать, благочестивая христианка, рано овдовела и, согласно житию, поручила воспитание сына епископу Феодору Адрианопольскому. Во время рождения Алипия комната наполнилась божественным сиянием — знак будущей праведной жизни младенца.

За добродетельную жизнь епископ Феодор посвятил Алипия в сан диакона. Во время поездки в Константинополь святому явилась во сне мученица Евфимия, повелевшая вернуться на родину и построить храм в ее честь на месте заброшенного языческого кладбища. Исполнив указание, преподобный рядом с церковью воздвиг столп из старинной колонны, на котором провел 53 года в непрестанной молитве и духовных наставлениях приходящим людям.

Бесы, обитавшие на бывшем языческом кладбище, пытались устрашить подвижника, но были побеждены его стойкостью. За годы служения Алипий получил дары пророчества, изгнания бесов и исцеления недугов. За 14 лет до кончины из-за болезни ног святой уже не мог стоять и лежал на боку, безропотно благодаря Господа. Вокруг столпа возникли два монастыря — мужской и женский, где преподобный установил строгие уставы. Скончался Алипий в 640 году в возрасте 118 лет, оставив после себя духовное наследие, вдохновлявшее поколения христиан.

Народный праздник 9 декабря 2025

Егорий Зимний

Народный календарь 9 декабря отмечает Егория Зимнего (Юрия Холодного, Егория Осеннего). Праздник приурочен к годовщине освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве в 1051 году. Великий князь Ярослав Мудрый, крещенный под именем Георгий, повелел построить церковь в честь своего небесного покровителя недалеко от Софийского собора. Освящение состоялось 26 ноября по старому стилю, и князь завещал ежегодно праздновать это событие.

Святой Георгий почитается как один из величайших христианских мучеников. Родившийся в III веке в Каппадокии, он достиг успехов на военной службе при императоре Диоклетиане. Когда начались гонения на христиан, Георгий раздал имущество бедным и объявил себя христианином перед правителем. Его подвергли жестоким пыткам, но благодаря мужеству и божественной помощи он переносил страдания. Перед смертью святой осенил крестным знамением статую Аполлона, и все идолы в храме сокрушились. Жена императора Александра, вдохновленная подвигом мученика, также приняла христианство и погибла вместе с ним.

На Руси Юрьев день имел огромное значение — в течение двух недель (неделя до и неделя после праздника) крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. Борис Годунов в конце XVI века отменил эту вольность, но память осталась в выражении «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», означающем сожаление о потерянной свободе. В этот день было принято служить молебен перед дальней дорогой и раздавать все долги, иначе можно было всю жизнь прожить в должниках. Егория считали повелителем волков и защитником скота — ему молились, чтобы хищники не нападали на домашних животных.

Что можно и нельзя делать 9 декабря 2025

Народные традиции Егория Зимнего предписывали определенные правила поведения. Можно было заниматься домашним хозяйством — к этому дню старались обить двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу. Разрешалось готовить блюда из творога и молока — сырники, вареники, запеканки в честь покровителя скота. Приветствовалось кормление бездомных животных, особенно собак, что сулило защиту дому.

Под запретом находилась охота — считалось, что волки в этот день становятся особенно агрессивными и могут напасть на человека. Нельзя было отправляться в дальнюю дорогу без молебна о благополучии. Запрещалось давать деньги в долг — они могли не вернуться. Если человек получал зарплату 9 декабря, вся сумма должна была пролежать дома нетронутой, иначе рисковал остаться без денег надолго. Нельзя было считать мелочь — существовал риск потерять крупную сумму.

Замужним женщинам запрещалось употреблять острую пищу, чтобы не стать сварливыми и ревнивыми. Незамужним девушкам не следовало долго стоять перед зеркалом — по поверьям, нечистая сила могла похитить красоту и молодость. Запрещалось есть кислые продукты, чтобы не создавать ощущение бесконечной зимы. Нельзя было ссориться с близкими, обижать стариков и детей — нарушители рисковали разгневать злых духов и получить наказание в виде болезней.

Российские праздники 9 декабря 2025

День Героев Отечества

Девятого декабря Россия отмечает День Героев Отечества — памятную дату, установленную Федеральным законом №22-ФЗ от 28 февраля 2007 года. История праздника восходит к XVIII веку, когда в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Этим орденом награждались воины, проявившие доблесть, отвагу и смелость в бою. Орден имел четыре степени отличия, первая из которых была наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней стали лишь четыре человека, включая великих полководцев Михаила Кутузова и Михаила Барклая-де-Толли.

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции праздник и орден были упразднены. В 1943 году учредили орден Славы трех степеней — своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия для награждения рядового и сержантского состава. К лету 1945 года его полными кавалерами стали 2640 человек. В 1992 году орден Святого Георгия восстановили, а в 2000 году вернули ему статус высшей военной награды.

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею возрождения праздника. Авторы законопроекта пояснили, что это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Святого Георгия и Славы.

День ведомственной охраны железнодорожного транспорта

Профессиональный праздник работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта России отмечается 9 декабря с 1921 года. Именно в этот день вышел декрет ВЦИКа и Совета Труда и Обороны «Об организации охраны складов, пакгаузов и кладовых, а равно сооружений на железнодорожных и водных путях». Инициатором создания специальных подразделений выступил Феликс Дзержинский, возглавивший в апреле 1921 года наркомат Путей сообщения.

Продолжение после рекламы

После революционных событий и Гражданской войны хозяйство российских железных дорог находилось на грани краха. Преступность и бандитизм угрожали главным транспортным артериям страны. Строительство новых магистралей и освоение Дальнего Востока в 1920-1930 годах вызвали резкий рост перевозок, что потребовало надежной охраны объектов железнодорожной инфраструктуры. Главным звеном службы стала стрелковая охрана — вооруженные отряды, построенные по воинскому принципу.

В годы Великой Отечественной войны работа транспорта была подчинена бесперебойной доставке грузов на фронт. Стратегически важные объекты взяли под контроль войска НКВД. Многие стрелки охраны ушли на фронт, их места заняли женщины. В 1949 году утвердили Положение о военизированной охране МПС, где впервые прописали, что структура состоит из стрелковых и пожарных подразделений. С 2003 года это Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ», подведомственное Минтрансу. Более 67 тысяч работников охраняют свыше 2400 объектов инфраструктуры, включая около 1900 наиболее важных. Предприятие включено в перечень стратегических по Указу Президента РФ.

Международный праздник 9 декабря 2025

Международный день борьбы с коррупцией

Девятого декабря мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 года. В этот день в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня открыли для подписания Конвенцию ООН против коррупции. Документ вступил в силу в декабре 2005 года и обязывает подписавшие государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию и ратифицировала ее 8 марта 2006 года. Глава российской делегации замминистра иностранных дел Алексей Мешков подчеркнул, что Россия ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией и готова к взаимодействию со всеми государствами. В мае 2008 года создали Совет по противодействию коррупции при Президенте РФ, действуют несколько законов о противодействии коррупции, а МВД постоянно проводит мероприятия по борьбе с преступлениями коррупционной направленности.