В курганской корпорации отвечающей за ипотеку и жилье, сменился руководитель

В Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) сменился генеральный директор: структуру возглавил Андрей Борисов вместо Сергея Ботова. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к корпорации.

«Прежний гендиректор Ботов ушел в отставку. Вместо него на должность руководителя назначен Борисов», — сообщают источники.

По данным собеседников URA.RU, знакомых с кадровой ситуацией, Борисов ранее работал в органах исполнительной власти региона. В 2019 году он занимал должность первого заместителя директора департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области. До этого он трудился в одном из северных регионов, отмечают собеседники агентства.

Корреспондентка URA.RU обращалась за комментарием в КИЖК. Информацию о смене руководства в корпорации подтвердили. Однако дополнительных подробностей раскрывать не стали.