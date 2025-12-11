В курганской корпорации отвечающей за ипотеку и жилье, сменился руководитель
В Курганской ипотечно-жилищной корпорации сменился руководитель
В Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) сменился генеральный директор: структуру возглавил Андрей Борисов вместо Сергея Ботова. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к корпорации.
«Прежний гендиректор Ботов ушел в отставку. Вместо него на должность руководителя назначен Борисов», — сообщают источники.
По данным собеседников URA.RU, знакомых с кадровой ситуацией, Борисов ранее работал в органах исполнительной власти региона. В 2019 году он занимал должность первого заместителя директора департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области. До этого он трудился в одном из северных регионов, отмечают собеседники агентства.
Корреспондентка URA.RU обращалась за комментарием в КИЖК. Информацию о смене руководства в корпорации подтвердили. Однако дополнительных подробностей раскрывать не стали.
Ранее URA.RU писало, что Андрей Борисов в 2019 году был назначен на должность первого заместителя директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. На этом посту он сменил Александра Милишенко.
