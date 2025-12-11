Время перезагрузки: как работает наполовину обновленный челябинский парламент

Спикер Олег Гербер — о депутатах-участниках СВО, штрафах и секретах бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впервые за всю историю половина депутатов Заксобрания Челябинской области — новички в региональной политике. Столь масштабное обновление произошло на фоне СВО, грядущих выборов Госдумы и непростой экономической ситуации. Почему так случилось, каковы плюсы и минусы перезагрузки — в интервью URA.RU с председателем ЗСО Олегом Гербером.

— Олег Викторович, в чем главное отличие Заксобрания VIII созыва с предыдущим, да и со всеми предшествующими?

— Вопрос интересный, хотя у меня и нет опыта работы в шести предыдущих созывах, я пришел только в прошлом. Но историю работы заксобрания и формирования депутатского корпуса я, конечно, изучал. Если не брать множество нюансов, главное — число людей «из народа» сейчас гораздо больше, чем было до сих пор. Все-таки раньше это были представители финансово-промышленных групп, крупных компаний, включая их владельцев, если говорить о 1990-х годах.

Сейчас 30 человек — половина депутатского корпуса — новые люди, речь, конечно, не о фракции, представителей этой политической партии у нас двое. Не было еще столь масштабного обновления. А теперь время потребовало.

— И каковы главные задачи, стоящие перед этим составом ЗСО до конца этого года?

— Знаете, на текущий момент — сработаться. Это не так просто: депутаты все разные, со своим мнением, которое высказывают не всегда публично. Стихийно формируются какие-то группы, начинаются споры. Так что ключевая задача — притереться и сработаться, чтобы появилось доверие друг к другу. Которое, как говорит Вячеслав Володин, невозможно без диалога. Половина депутатов все-таки люди опытные, которые готовы подержать и помочь.

Еще одна ключевая задача была решена 4 декабря, когда мы приняли бюджет. Единогласно, и это факт уникальный. К слову, это хороший бюджет, хоть и непростой. Исходные данные у нас куда лучше, чем, например, в 2019 году, но страна ведет СВО, и это отражается и на бюджете.

Нельзя не отметить и количество заседаний Заксобрания, и оперативность их проведения. Вот в этом плане такое масштабное обновление депутатского корпуса облегчает положение. Консервативно настроенные депутаты привыкли, что собираемся 12 раз в год и последний четверг декабря — в последний раз. А сейчас многие готовы хоть каждый день работать, если нужно.

— Это хорошо. Но как столь масштабное обновление и такой большой процент людей из народа, как вы выразились, сказывается на профессионализме?

— Что до профессионализма, у нас есть сотрудники аппарата законодательного собрания и различных профильных управлений, они юридически подкованы. А депутат формально может быть даже без высшего образования, нет таких требований в законодательстве.

Я уже не раз говорил, что если максимально упростить, у депутатов два предназначения. Кто-то в первую занимается нормотворчеством, а кто-то пропускает эти законы или проблемы через себя, соотнося с мнением и восприятием окружающих, широкого круга избирателей. Принося их в стены парламента уже, что называется, в концентрированном виде. Иногда наоборот. Далеко не все принимаемые законы и нормы нравятся населению. И тогда задача депутата объяснить простым и понятным языком, почему сделано именно так и почему не может быть по-другому.

— Олег Викторович, даже не сомневаюсь, что сработаться у депутатов получится. И довольно быстро. А что дальше — в последующие годы?

— СВО обязательно закончится нашей победой. Массово начнут возвращаться те, кто провел в зоне боевых действий уже без малого четыре года. Это подразумевает серьезнейший психологический отпечаток и для самих ребят, и для членов их семей. И как раз те наши коллеги, которые побывали на передовой, могут нам помочь и вести диалог, и правильно выстраивать приоритеты при разработке законопроектов.

Мы, со своей стороны, знакомим наших коллег-ветеранов с тем, как работает государственная система, погружаем их в политику и юридические тонкости. С тем, чтобы они могли эффективно работать исходя из юридических реалий.

К примеру, даже банальное обращение избирателя депутат сейчас не может просто так переправить в другой орган власти — для этого необходимо разрешение на распространение персональных данных. А если их «вычистить», та же Госжилинспекция не имеет права реагировать, ведь обращение получится анонимным. И таких нюансов столько, что и я, и руководство заксобрания, и аппарат ставят главной целью обучение, обучение и еще раз обучение. Невольно задумаешься, нужны ли такие «глобальные» обновления Заксобрания. (Улыбается).

— А к ак интегрировались участники СВО в работу парламента. В каком качестве они работают?

—Никаких сложностей нет. Во-первых, они прошли определенный отбор и подготовку в рамках программы «Герои Южного Урала». Они очень легко вникают в различные юридические тонкости и находят общий язык с людьми. К примеру, у меня был опыт совместного приема с Алексеем Рожковым, который тогда еще и депутатом-то не был. Мы общались с участником спецоперации, человеком весьма резким — но Алексей буквально двумя-тремя фразами разрядил ситуацию.

Кроме того, участники СВО как депутаты очень помогают с формированием и отстройкой системы льгот. Сейчас многие нормы носят временный характер, продливаются или нет, исходя из оценки их эффективности, трансформируются. Наши коллеги из числа ветеранов в буквальном смысле проходят через все это сами, помогая сделать систему оптимальной. И поэтому основным направлением для себя выбрали работу в комитете по социальной политике.

— Очень долго считалось, что полученные «по списку» мандаты весьма необременительны. Сейчас списочников распределяют по округам, в помощь одномандатникам. Как говорят, вопреки пожеланиям некоторых парламентариев?

— На старте избирательной кампании нам удалось избавиться от сложной, громоздкой модели, когда сочетаются одномандатные округа с территориальными группами, внутри каждой из которых был еще и свой мини-список. После голосования такая схема провоцировала цепную реакцию отказа от мандатов, их передачи и так далее. Сделали единый вертикальный избирательный список, единственный минус которого — отсутствие территориальной привязки. Поэтому мы решением фракции «Единой России» закрепили списочников за округами. Другие партии могут сделать то же самое.

Для региона это новая практика, для России уже нет. У нее есть дополнительные преимущества. Например, при необходимости, мы можем отправить депутатский десант в сельские территории, где возникают проблемы с посевной или уборочной. Мы будем закреплять списочников во время выборов в Госдуму за территориями, где появится опасения за результат партии.

Да, некоторым списочникам хотелось работать на другой территории. Мы собрали пожелания и постарались максимально их учесть. Полностью это было невозможно, но и какого-то недовольства тоже не прозвучало — все было настолько понятно и прозрачно, что вопросов не возникло.

— В прошлом году были введены штрафы для депутатов-прогульщиков. Был ли наложен хоть один или все стали дисциплинированными?

— Смысл введения этой системы (минус 25% от зарплаты для работающих на освобожденной основе депутатов за каждое пропущенное без уважительной причины заседание — и лишение штатной должности после трех случаев) на самом деле не для того, чтобы кого-то наказать рублем. А для того, чтобы покинувший Челябинскую область депутат не получил ни копейки из бюджета. Такие случаи были в других субъектах РФ в 2022 году.

Народный избранник покидает своих избирателей, свою страну — а ему продолжаются выплаты. И, чтобы их отменить, нужно вносить вопрос в повестку, собирать кворум, готовить мотивировку. Теперь все произойдет автоматически. У нас пока такого ни разу не потребовалось. И лично я рассчитываю, что такие штрафные санкции и не потребуются.

— На фоне экономии денег в самых разных сферах, предпринимает ли ЗСО аналогичные меры по отношению к себе? Какие именно?

— Да у нас это вообще постоянный процесс. Так что единственное, что мы еще можем добавить в нынешних условиях, отказаться от серьезных ремонтных работ. К примеру, отменили реконструкцию малого зала заседаний, который пока можно эксплуатировать. И так применительно ко всему. Мы регулярно возвращаем в бюджет неизрасходованные средства. Скажу больше, когда завершится победой спеоперация, снимут санкции, появятся дополнительные деньги в бюджете, никакого роскошного образа жизни тут не начнется. Уверен, что в этом коллеги-депутаты меня поддержат.

— Ну и раз заговорили о бюджете. Каковы особенности бюджета на 2026 год?

— Тут практически ничего не поменялось. Единственное, что мы не начинаем какие-то новые большие проекты, а завершаем начатые ранее. Тот же самый новый хирургический корпус областной детской больницы. Планирование и проектирование каких-то новых строек — это уже период 2028-29 годов.

— В 2026 году надо будет оглядеться вокруг, понять…

— …о ценить результаты работы. Кстати, нам регулярно говорят о большом госдолге

региона. Но молчат, что он процентов этак на 95 сформирован за счет инфраструктурных кредитов, полученных под смешные проценты. И забывают, что в 2024 году президент взял и принял решение — списать две трети таких вот инфраструктурных бюджетных кредитов. Я не хочу сказать, что мы на это рассчитываем, но очень бы…(улыбается).

— Но очень бы хотелось?

— Конечно. Ведь это — инвестиции в будущее, и это хорошо. «Скопить» на объекты такого масштаба практически невозможно. И к тому же далеко не каждому губернатору выделяют такие колоссальные средства на федеральном уровне. Это говорит о профессионализме команды губернатора и о степени поддержки и доверия ему «наверху».

— Последний вопрос — личного характера. Как вы планируете провести Новый год?