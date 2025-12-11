CNN объяснил причины возникновения двойного хвоста у кометы 3I/ATLAS

Вокруг кометы стоится все больше теорий Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Двойной хвост у межзвездной кометы 3I/ATLAS мог возникнуть из ‑за нагревания ледяного ядра при сближении с звездой, похожей на Солнце, и воздействия звездного ветра. Один из американских телеканалов опубликовал изображение небесного тела, на котором отчетливо видны светящееся газовое гало — кома — и два разных хвоста.

«Кометы, зародившиеся в нашей Солнечной системе, обычно имеют оба этих хвоста, а также туманную кому, окружающую твердое ядро, состоящее из камней, газа, пыли и льда <...>. Приближаясь к звездам, подобным нашему Солнцу, кометы нагреваются, образуя хвосты из сублимирующегося вещества, которые тянутся позади них», — пишет CNN.