В Челябинске ФСБ и СК пришли за главой отдела закупа «Ариант» Бергером

В Челябинске сотрудник региональных управлений ФСБ и СКР пришли за начальником отдела закупа холдинга «Ариант» Максимом Бергером. Как сообщили URA.RU в пресс-службах ведомств, в отношении менеджера возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

«Установлено, что подозреваемый причастен к теневому обороту зерновых культур. А именно, обладая широкими должностными полномочиями в части организации и контроля договорной работы в отделе закупа, при посредничестве третьих лиц получил от производителя сельскохозяйственных товаров, являющегося получателем субсидии в рамках реализации национального проекта, взятку в виде денежных средств за оказание в пользу последнего содействия при заключении контрактов с агрофирмой, а также покровительство по службе при проверке и приемке поставляемых товаров. Также в обязанности начальника входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Как отметили в пресс-службе СКР по региону, съема Бергера действовала в период с 5 ноября 2024 года по 10 декабря текущего года. Сейчас в отношении менеджера возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По месту жительства проведен обыск, решается вопрос об избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.

