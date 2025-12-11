В Челябинске ФСБ и СК пришли за главой отдела закупа «Ариант» Бергером
Максима Бергера обвиняют в получении взятки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске сотрудник региональных управлений ФСБ и СКР пришли за начальником отдела закупа холдинга «Ариант» Максимом Бергером. Как сообщили URA.RU в пресс-службах ведомств, в отношении менеджера возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
«Установлено, что подозреваемый причастен к теневому обороту зерновых культур. А именно, обладая широкими должностными полномочиями в части организации и контроля договорной работы в отделе закупа, при посредничестве третьих лиц получил от производителя сельскохозяйственных товаров, являющегося получателем субсидии в рамках реализации национального проекта, взятку в виде денежных средств за оказание в пользу последнего содействия при заключении контрактов с агрофирмой, а также покровительство по службе при проверке и приемке поставляемых товаров. Также в обязанности начальника входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Как отметили в пресс-службе СКР по региону, съема Бергера действовала в период с 5 ноября 2024 года по 10 декабря текущего года. Сейчас в отношении менеджера возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По месту жительства проведен обыск, решается вопрос об избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.
«Ариант» попал под национализацию в 2024 году. Сегодня все активы переданы компании АО «РСХБ Капитал», подконтрольной АО «Россельхозбанк». Среди них: Центр пищевой индустрии «Ариант» (ЦПИ), агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также фирма «Кубань-Вино».
Материал из сюжета:Холдинг «Ариант» передают государству
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!