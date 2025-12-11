Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Комбриг ВСУ довел до смерти украинскую военнослужащую

11 декабря 2025 в 09:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военную

Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военную

Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon

Комбриг ВСУ в Сумской области довел подчиненную военнослужащую до сердечного приступа, после чего она скончалась в госпитале. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Инцидент произошел на командном пункте 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны Украины.

«Командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую-женщину делопроизводителя службы вооружения и логистики. Она скончалась в госпитале», — передает РИА Новости слова источника.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что значительная часть новобранцев, направленных для прохождения службы в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ в Сумской области, прибыла в подразделение уже с травмами и заболеваниями. Как передает RT, это стало следствием систематических избиений со стороны инструкторов и содержания личного состава в условиях, характеризуемых как бесчеловечные.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал