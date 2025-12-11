Комбриг ВСУ в Сумской области довел подчиненную военнослужащую до сердечного приступа, после чего она скончалась в госпитале. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Инцидент произошел на командном пункте 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны Украины.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что значительная часть новобранцев, направленных для прохождения службы в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ в Сумской области, прибыла в подразделение уже с травмами и заболеваниями. Как передает RT, это стало следствием систематических избиений со стороны инструкторов и содержания личного состава в условиях, характеризуемых как бесчеловечные.