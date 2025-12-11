Сургут стал лидером в рейтинге прозрачности закупок в России

Сургут удерживает позицию лидера 12 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сургут вновь возглавил Национальный рейтинг прозрачности закупок по итогам 2025 года, набрав максимальное количество баллов среди крупнейших городов страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.

«В этом году по итогам комплексного экономического и правового анализа наш город набрал 6303 балла, став первым среди 87 крупнейших муниципальных образований. Сургут удерживает позиции лидера 12 лет подряд», — уточнили в мэрии.

Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря в Торгово-промышленной палате России. Награду получил заместитель главы города Артем Кириленко.

В юбилейном, двадцатом рейтинге Сургут опередил Южно-Сахалинск, Краснодар, Владивосток, Симферополь и Хабаровск. Проект посвящен анализу развития контрактной системы и электронных торгов с 2006 года, а также лучшим практикам и ключевым изменениям в законодательстве.

Награду получил заместитель главы Сургута Артем Кириленко Фото: Администрация города Сургут