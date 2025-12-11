Сургут стал лидером в рейтинге прозрачности закупок в России
Сургут удерживает позицию лидера 12 лет
Сургут вновь возглавил Национальный рейтинг прозрачности закупок по итогам 2025 года, набрав максимальное количество баллов среди крупнейших городов страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.
«В этом году по итогам комплексного экономического и правового анализа наш город набрал 6303 балла, став первым среди 87 крупнейших муниципальных образований. Сургут удерживает позиции лидера 12 лет подряд», — уточнили в мэрии.
Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря в Торгово-промышленной палате России. Награду получил заместитель главы города Артем Кириленко.
В юбилейном, двадцатом рейтинге Сургут опередил Южно-Сахалинск, Краснодар, Владивосток, Симферополь и Хабаровск. Проект посвящен анализу развития контрактной системы и электронных торгов с 2006 года, а также лучшим практикам и ключевым изменениям в законодательстве.
Награду получил заместитель главы Сургута Артем Кириленко
Устойчивое лидерство Сургута говорит о том, что в городе выстроена прозрачная и конкурентная система закупок, которой доверяет бизнес. Признание властей крупнейшего города ХМАО победителем означает, что муниципалитет рационально тратит бюджетные деньги и соблюдает все требования контрактной системы. А сам рейтинг стал площадкой обмена лучшими практиками и обсуждения законодательных инициатив в сфере публичных закупок.
