Иностранцев с 1 марта смогут увольнять на основании региональных актов

В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 марта 2026 года работодатели в России смогут расторгать трудовые договоры с иностранными работниками на основании нормативных правовых актов субъектов РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко. По его словам, соответствующий закон уже подписан президентом.

«Региональные акты будут официально считаться основанием для расторжения трудового договора с 1 марта 2026 года. Если работодателю необходимо сократить численность иностранных работников, то он сможет расторгнуть трудовой договор в соответствии с нормативными правовыми актами регионального уровня», — сказал Антропенко РИА Новости.

Депутат пояснил, что сейчас основанием для увольнения иностранного гражданина или лица без гражданства является необходимость привести численность работников в соответствие с лимитами, установленными федеральными законами, постановлениями правительства или указами президента РФ. Региональные решения о сокращении привлечения иностранной рабочей силы до последнего времени не могли использоваться работодателями как самостоятельное юридическое основание для расторжения договора.

Продолжение после рекламы

Антропенко также предупредил о санкциях за игнорирование новых требований. По его словам, если работодатель не исполнит предписание и в установленный срок не приведет численность иностранных работников в соответствие с региональными актами, компанию могут привлечь к ответственности. «Для юрлиц — от 800 тысяч рублей до миллиона рублей, либо административная ответственность в виде приостановления деятельности до 90 суток», — заключил он.