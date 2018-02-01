Реформа пермской медицины грозит правительству судебными разборками

23:30 01 февраля 2018 0

Модернизация здравоохранения Прикамья наткнулась на серьезный конфликт с медиками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Очередная реформа пермской медицины в ближайшее время из локальных больничных конфликтов может перейти в полноценное противостояние. Идея повсеместного разделения санитарок на уборщиц и медсестер привела к серьезным конфликтам, чреватым судебными исками к министерству здравоохранения Пермского края. К истории уже подключается Общероссийский народный фронт (ОНФ), у которого пока не случалось заметных столкновений с командой губернатора Максима Решетникова.

Возмущенные санитарки, а теперь уборщицы дошли до Дмитрия Омутных (в центре) Фото со страницы Дмитрия Омутных в Facebook

С жесткой критикой регионального минздрава выступил лидер общественной организации «Региональное здравоохранение» Дмитрий Омутных, который возглавляет рабочую группу «Социальная справедливость» пермского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Фронтовик» отметил, что из-за очередной реформы больницы и поликлиники всего Пермского края скоро лишатся санитарок, которых просто переводят в разряд уборщиц.

Так, в краевом детском санатории для больных туберкулезом «Росинка» 23 санитарки были заменены на 17 уборщиц с понижением зарплат и лишением надбавок. При этом уход за маленькими пациентами, их переодевание и сопровождение на прогулки решено разделить между медсестрами и воспитателями или же передать «новым» уборщицам.

«Ситуация является крайне острой, поскольку речь идет о детях, больных туберкулезом, в возрасте от трех до семи лет, которые находятся в санатории от трех до шести месяцев и могут остаться без надлежащего ухода», — отметил Омутных на своей странице в Facebook и добавил, что планирует встретиться с министром здравоохранения.

Удар пришелся и лично на главу минздрава Дмитрия Матвеева. По словам Омутных, главврачи действуют по устному распоряжению именно министра. Сейчас санитаркам рекомендуют не терять времени и идти в суд.

Главный врач санатория Анна Пономарева пояснила корреспонденту «URA.RU», что предоставила всю информацию минздраву — за разъяснениями следует обратиться в ведомство.

Изначально Дмитрий Матвеев получил поддержку медицинского сообщества Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В министерстве здравоохранения Пермского края «URA.RU» рассказали, что ставки санитарок сокращают с целью разграничения функций по уборке помещений и уходу за больными: младшим медицинским персоналом могут быть только работники, принимающие участие в процессе лечебного ухода за пациентами.

При сокращении санитаркам предлагают открытые ставки, в том числе и уборщиц. При этом для тех, кто хочет заниматься именно уходом за пациентами, появится возможность обучиться на младшую медсестру. Цель нововведений — добиться того, чтобы за больными ухаживали квалифицированные специалисты.

«Тотального и повсеместного плана по сокращению штатных единиц нет, каждое лечебное учреждение предусматривает индивидуальный подход. В тех отделениях, где требуется постоянный уход за пациентами, например, хирургического профиля, интенсивной терапии, психиатрии количество ставок останется прежним», — уверяют в минздраве.

Реформа системы здравоохранения еще в прошлом году стала приоритетной задачей. На сегодняшний день в отрасли реализуется множество проектов: объединение медучреждений, развитие аутсорсинга скорой помощи, сокращение административного персонала, «Новая поликлиника», поддержание больниц на территориях за счет успешных медучреждений Перми и другие. А возглавил минздрав бывший вице-премьер Кировской области Дмитрий Матвеев. Один из немногих «варягов» в правительстве Прикамья до последнего времени пользовался поддержкой медицинского сообщества.

Анатолий Касатов считает, что нельзя путать уборщиц и медсестер Фото с сайта Общественной палаты Пермского края

Позицию властей разделяет главный врач краевой клинической больницы, член Общественной палаты Прикамья, известный хирург Анатолий Касатов. Он считает, что разделение на уборщиц и медсестер в сегодняшних условиях необходимо. «Поддержание сан-эпид режима — нужная работа, но все-таки это довольно узкий сегмент. А ключевые моменты выполняют сестры, поэтому разделение этих специальностей необходимо. В отделении реанимации даже перестелить простынку пациенту, к которому зачастую присоединен не один десяток датчиков, очень сложно. Разделение этих категорий дает возможность специально готовить тех людей, которые могут работать в режимных помещениях с крайне тяжелыми больными со всеми вытекающими отсюда рисками. Сейчас санитарки современного уровня должны уметь работать с весьма сложными системами, со специальным оборудованием, от которого зависит безопасность пациента», — отмечает специалист.

Ранее в редакцию «URA.RU» уже обращались сотрудницы медучреждений Пермского края. Женщины указали, что они долги годы работали санитарками, а теперь их перевели на ставки уборщиц, но руководство просит и дальше работать с пациентами. При этом зарплата ожидаемо снизилась.

«Медсестер на всех не хватит, а бывшие санитарки принципиально не хотят делать ничего, кроме уборки помещений. Причем остальной медперсонал полностью на их стороне. Подобные конфликты имеют место в ряде больниц. Это уже проблема не только бывших санитарок — „бунтуют“ и врачи с медсестрами. И сейчас действительно рассматривается вариант коллективного обращения в суд при помощи кого-нибудь из общественников», — рассказал главврач одного из медучреждений Прикамья.

Собеседник добавил, что проблема остается в финансировании больниц — продолжается жесткий контроль за выполнением указов президента, требуется повышать зарплаты медиков. Но дополнительных денег нет, многие остаются с кредиторской задолженностью. В том числе поэтому и упраздняют санитарок — они являются медперсоналом, а вот зарплаты уборщиц никто не контролирует.

В конце января пермский центр «ГРАНИ» презентовал итоги независимой оценки качества услуг в сфере здравоохранения. Теоретически в ходе мониторинга могли открыться проблемы и конфликты, возникшие вокруг санитарок. Но в центре «URA.RU» пояснили, что проверялись качество услуг и удовлетворение пациентов — внутренние проблемы медучреждений не анализировались.