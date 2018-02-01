Реформа пермской медицины грозит правительству судебными разборками

Очередная реформа пермской медицины в ближайшее время из локальных больничных конфликтов может перейти в полноценное противостояние. Идея повсеместного разделения санитарок на уборщиц и медсестер привела к серьезным конфликтам, чреватым судебными исками к министерству здравоохранения Пермского края. К истории уже подключается Общероссийский народный фронт (ОНФ), у которого пока не случалось заметных столкновений с командой губернатора Максима Решетникова.
С жесткой критикой регионального минздрава выступил лидер общественной организации «Региональное здравоохранение» Дмитрий Омутных, который возглавляет рабочую группу «Социальная справедливость» пермского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Фронтовик» отметил, что из-за очередной реформы больницы и поликлиники всего Пермского края скоро лишатся санитарок, которых просто переводят в разряд уборщиц.
Так, в краевом детском санатории для больных туберкулезом «Росинка» 23 санитарки были заменены на 17 уборщиц с понижением зарплат и лишением надбавок. При этом уход за маленькими пациентами, их переодевание и сопровождение на прогулки решено разделить между медсестрами и воспитателями или же передать «новым» уборщицам.
«Ситуация является крайне острой, поскольку речь идет о детях, больных туберкулезом, в возрасте от трех до семи лет, которые находятся в санатории от трех до шести месяцев и могут остаться без надлежащего ухода», — отметил Омутных на своей странице в Facebook и добавил, что планирует встретиться с министром здравоохранения.
Удар пришелся и лично на главу минздрава Дмитрия Матвеева. По словам Омутных, главврачи действуют по устному распоряжению именно министра. Сейчас санитаркам рекомендуют не терять времени и идти в суд.
Главный врач санатория Анна Пономарева пояснила корреспонденту «URA.RU», что предоставила всю информацию минздраву — за разъяснениями следует обратиться в ведомство.
В министерстве здравоохранения Пермского края «URA.RU» рассказали, что ставки санитарок сокращают с целью разграничения функций по уборке помещений и уходу за больными: младшим медицинским персоналом могут быть только работники, принимающие участие в процессе лечебного ухода за пациентами.
При сокращении санитаркам предлагают открытые ставки, в том числе и уборщиц. При этом для тех, кто хочет заниматься именно уходом за пациентами, появится возможность обучиться на младшую медсестру. Цель нововведений — добиться того, чтобы за больными ухаживали квалифицированные специалисты.
«Тотального и повсеместного плана по сокращению штатных единиц нет, каждое лечебное учреждение предусматривает индивидуальный подход. В тех отделениях, где требуется постоянный уход за пациентами, например, хирургического профиля, интенсивной терапии, психиатрии количество ставок останется прежним», — уверяют в минздраве.
Реформа системы здравоохранения еще в прошлом году стала приоритетной задачей. На сегодняшний день в отрасли реализуется множество проектов: объединение медучреждений, развитие аутсорсинга скорой помощи, сокращение административного персонала, «Новая поликлиника», поддержание больниц на территориях за счет успешных медучреждений Перми и другие. А возглавил минздрав бывший вице-премьер Кировской области Дмитрий Матвеев. Один из немногих «варягов» в правительстве Прикамья до последнего времени пользовался поддержкой медицинского сообщества.
Позицию властей разделяет главный врач краевой клинической больницы, член Общественной палаты Прикамья, известный хирург Анатолий Касатов. Он считает, что разделение на уборщиц и медсестер в сегодняшних условиях необходимо. «Поддержание сан-эпид режима — нужная работа, но все-таки это довольно узкий сегмент. А ключевые моменты выполняют сестры, поэтому разделение этих специальностей необходимо. В отделении реанимации даже перестелить простынку пациенту, к которому зачастую присоединен не один десяток датчиков, очень сложно. Разделение этих категорий дает возможность специально готовить тех людей, которые могут работать в режимных помещениях с крайне тяжелыми больными со всеми вытекающими отсюда рисками. Сейчас санитарки современного уровня должны уметь работать с весьма сложными системами, со специальным оборудованием, от которого зависит безопасность пациента», — отмечает специалист.
Ранее в редакцию «URA.RU» уже обращались сотрудницы медучреждений Пермского края. Женщины указали, что они долги годы работали санитарками, а теперь их перевели на ставки уборщиц, но руководство просит и дальше работать с пациентами. При этом зарплата ожидаемо снизилась.
«Медсестер на всех не хватит, а бывшие санитарки принципиально не хотят делать ничего, кроме уборки помещений. Причем остальной медперсонал полностью на их стороне. Подобные конфликты имеют место в ряде больниц. Это уже проблема не только бывших санитарок — „бунтуют“ и врачи с медсестрами. И сейчас действительно рассматривается вариант коллективного обращения в суд при помощи кого-нибудь из общественников», — рассказал главврач одного из медучреждений Прикамья.
Собеседник добавил, что проблема остается в финансировании больниц — продолжается жесткий контроль за выполнением указов президента, требуется повышать зарплаты медиков. Но дополнительных денег нет, многие остаются с кредиторской задолженностью. В том числе поэтому и упраздняют санитарок — они являются медперсоналом, а вот зарплаты уборщиц никто не контролирует.
В конце января пермский центр «ГРАНИ» презентовал итоги независимой оценки качества услуг в сфере здравоохранения. Теоретически в ходе мониторинга могли открыться проблемы и конфликты, возникшие вокруг санитарок. Но в центре «URA.RU» пояснили, что проверялись качество услуг и удовлетворение пациентов — внутренние проблемы медучреждений не анализировались.