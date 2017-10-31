Медицинский суперпроект Пермского края дал трещину

22:02 31 октября 2017 0

Жители КУБа уже спустя два месяца засомневались в том, что их действительно ждет доступная и качественная медицинская помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мегапроект спасения медицины на депрессивных территориях Кизеловского угольного бассейна (КУБ) ударил по населению. Благая идея обернулась большим недовольством жителей, падением зарплат врачей и закрытием ряда отделений. При этом руководство больницы убеждено в своей правоте: в перспективе доступность и качество медицины на КУБе вырастут.

Кизеловская городская больница вместе с лечебницами Гремячинска и Губахи в этом году с одобрения губернатора Максима Решетникова стала структурными подразделениями одного из лучших медучреждений Прикамья — пермской городской клинической больницы №4 (ГКБ №4). Реализует проект известный доктор — главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин. Юридически объединение произошло в сентябре.

Максим Решетников лично проверял, в каком состоянии находятся больницы, вошедшие в проект Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Изначально было заявлено, что в результате проекта территории КУБа получат «узких» специалистов. Выезды бригад из Перми начались еще в мае. Плюс власти региона отметили: с одной стороны, необходимо улучшать материально-техническую базу учреждений, а с другой — сокращать их затраты на лишний административный персонал и неиспользуемые площади. При этом все финансовые риски легли на ГКБ №4.

Жители Кизела обратились в «URA.RU» и рассказали о ряде проблем, с которыми столкнулась их городская больница после старта масштабного проекта. Медперсонал оказался в условиях, в которых работать и жить невозможно. Ранее доктор мог трудиться на две ставки и получать, к примеру, 20 тысяч рублей. Теперь же он вынужден работать только на полставки с оплатой пять тысяч рублей. «Многие расценивают происходящее как намек: не нравится — уходи. Но уходить-то некуда. Врачам тогда нужно уезжать на другие территории», — говорит один из собеседников.

Другая проблема — с целью экономии закрыты реанимация, родильное и хирургическое отделения. Жителям предлагают ехать в другое подразделение больницы — в Губаху. Источник в медучреждении предполагает, что скоро закроется и инфекционное отделение: «И как больным людям ехать в Губаху? Заразить всех пассажиров автобуса? А старики, а дети?».

Третье: еженедельно в Кизел из Перми приезжают бригады врачей. Но один из жителей рассказал «URA.RU», что пару недель назад почувствовал себя плохо и попытался записаться на прием к гастроэнтерологу. Мужчина получил ответ, что к этому специалисту сможет попасть в ноябре. По-прежнему в Кизеловском районе нет, например, детских травматолога и аллерголога. С другой стороны, врачи говорят о намерении развивать телемедицину — интернет-консультации в режиме онлайн.

Жалоб от жителей на работу больницы действительно много — подтверждает депутат Земского собрания Кизеловского района Валентина Кузнецова. «Мы задавали главврачу вопросы по поводу обозначенных проблем. Ведем с ним переписку».

Закрытие ряда отделений повлекло то, что младший медицинский персонал переведен на ставки уборщиков, а из управленцев (за исключением простых бухгалтеров) никого не уволили,

рассказал лидер общественной организации «Региональное здравоохранение», член пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Дмитрий Омутных: «Хотели оптимизации — получили ее в полной мере. Теперь действительно всем придется ехать в Губаху. Мы выступаем не с критикой и злорадством, а лишь констатируем факты. В ближайшее время эксперты ОНФ проанализируют результаты этой оптимизации».

Главный врач больницы Андрей Ронзин признает факт недовольства пациентов. Однако хирургическое и реанимационное отделения были закрыты из разумных соображений — в Кизеле лишь по одному хирургу и анестезиологу. Логичнее направлять пациентов в Губаху — расстояние составляет 19 километров, но там врачи трудятся в нормальных условиях. При этом в Кизеле реанимация продолжит работать в плановом режиме. Будет вести прием и хирург.

Андрей Ронзин не отрицает факт недовольства многих пациентов, но все изменения в работе больницы были хорошо обдуманы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Что касается родильного отделения: в нем роды проходили в среднем раз в пять дней. Поэтому опять же предпочтительнее использовать более «загруженное» отделение в Губахе, где и врачи опытнее, и условия для пациенток хорошие. Подобная ситуация сложилась и с «инфекционкой» — из 12 коек бывает занято три.

Жители жалуются, в частности, что им неудобно ездить навещать в Губахе госпитализированных родственников. По словам Ронзина, сейчас решается вопрос организации транспортной доступности больницы. Планируется на комфортабельном автобусе возить на работу в Губаху кизеловских врачей (утром увезли, вечером — привезли). Возможно, получится выделить места и для родственников пациентов.

По поводу снижения зарплат медперсонала Андрей Ронзин отметил, что в августе больница Кизела заработала 6 млн рублей, а на зарплату при этом ушло 7,5 млн. То есть объемы оказанной помощи либо ее качество оказались слишком низкими даже для покрытия зарплат.

«Медицинский персонал просто не наработал на те суммы. Невозможно продолжать наращивать кредиторскую задолженность. И, конечно, в сентябре зарплаты сильно упали. Больница заработала 5,8 млн рублей — эта же сумма пошла на оплату труда. Но мы не сокращаем персонал, поскольку прекрасно понимаем — им в Кизеле просто негде больше работать», — говорит главврач.

В Гремячинске врачи тоже получают много жалоб от жителей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседник отметил, что кизеловская больница получила штрафы на сумму 1,3 млн рублей. К сентябрю кредиторская задолженность учреждения составила около 30 млн. Не лучше пока ситуация и в Гремячинске — там тоже довольно много поступает жалоб от пациентов.

В то же время Андрей Ронзин полагает, что у проекта уже есть ряд достижений. На территориях КУБа открыто восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Работают семь новых машин скорой помощи. Улучшилась ситуация с медикаментами. Еженедельно из Перми приезжают «узкие» специалисты (записаться к ним, однако, можно только через участковых врача и фельдшера). «Приезжие» врачи с мая приняли 1,5 тысячи человек.

«Мы, в конечном счете, пытаемся улучшить доступность медицины. Необходимо, чтобы было понятно, куда и с какой патологией должен попасть пациент. Выстроить систему — сложная работа, которую быстро не сделать. Мы даем себе три-четыре года. Но и за два месяца уже сделано немало», — объясняет Андрей Ронзин.

В пресс-службе минздрава отметили, что поддерживают действия главного врача, который за короткое время добился определенных успехов, хотя проект только начался.

Менее масштабные, но также объединения медучреждений минздрав планирует и на других территориях — об этом ранее уже сообщало «URA.RU». Медицинские кластеры в скором времени могут появиться на севере и юге Прикамья

Решение о реорганизации или ликвидации медучреждения должно приниматься только на основании положительного заключения комиссии, которая оценила бы последствия оптимизации — полагает советник заместителя руководителя Центрального исполкома ОНФ по работе с регионами, руководитель пермской рабочей группы «Социальная справедливость» Евгений Симакин. Эксперт добавляет, что на селе ликвидировать медицинские организации следует только с учетом мнения жителей.

«На деле в Пермском крае ничего подобного не происходит. Жителей просто ставят перед фактом. Между тем, сравнение показателей статистической отчетности 2015—2016 годов однозначно говорит об уменьшении числа обращений в лечебные учреждения. Основная причина — снижение доступности медицинской помощи», — подчеркнул собеседник.