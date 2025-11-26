Запретить мигрантам работать в такси предложили в Екатеринбурге
Ирина Виноградова считает, что запрет поможет повысить безопасность пассажиров
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Екатеринбурге предложили запретить мигрантам работать в такси. С такой инициативой выступила кандидат на пост главы города Ирина Виноградова.
«Мы единственный субъект УрФО, где до сих пор нет законопроекта о запрете работы мигрантов в такси. Это повышение безопасности и внутреннего комфорта, если мы говорим про девушку, которая едет в такси поздно вечером», — заявила Виноградова в программе «Парламентское время» на ОТВ.
По ее словам, большинство преступных случаев, связанных с такси, связано с мигрантами. При этом политик допускает возможность работы мигрантов в такси, но только после прохождения ряда процедур — сдачи на права, получения опыта в России, а также отсутствия ДТП.
Кроме того, Ирина Виноградова предложила пересмотреть систему тарифов на ЖКХ с учетом теплоэффективности домов. По ее словам, жильцы старого фонда переплачивают за отопление, «обогревая улицы».
Полномочия нынешнего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. Выборы пройдут по новым правилам, согласно которым выдвигать кандидатов смогут парламентские партии и ряд других организаций, а губернатор выберет минимум двоих претендентов. Их фамилии он внесет на рассмотрение гордумы. Подробнее о биографии Ирины Виноградовой — в материале URA.RU.
