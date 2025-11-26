Запретить мигрантам работать в такси предложили в Екатеринбурге

Ирина Виноградова считает, что запрет поможет повысить безопасность пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге предложили запретить мигрантам работать в такси. С такой инициативой выступила кандидат на пост главы города Ирина Виноградова.

«Мы единственный субъект УрФО, где до сих пор нет законопроекта о запрете работы мигрантов в такси. Это повышение безопасности и внутреннего комфорта, если мы говорим про девушку, которая едет в такси поздно вечером», — заявила Виноградова в программе «Парламентское время» на ОТВ.

По ее словам, большинство преступных случаев, связанных с такси, связано с мигрантами. При этом политик допускает возможность работы мигрантов в такси, но только после прохождения ряда процедур — сдачи на права, получения опыта в России, а также отсутствия ДТП.

Кроме того, Ирина Виноградова предложила пересмотреть систему тарифов на ЖКХ с учетом теплоэффективности домов. По ее словам, жильцы старого фонда переплачивают за отопление, «обогревая улицы».