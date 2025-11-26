Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В Кургане на 25 млн подорожал отель, выставленный на продажу в марте

26 ноября 2025 в 05:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Гостиница ждет покупателя в Кургане

Гостиница ждет покупателя в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гостиница Versal в Кургане за полгода подорожала на 25 миллионов рублей. Об этом говорится в объявлении. Отель выставили на продажу в марте за 240 млн, а сейчас за него просят 265 млн рублей.

«Продается полностью функционирующий отель на 30 номеров с собственным рестораном и закрытой парковкой. Цена — 265 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Здание было построено в 2019 году, однако уже на следующий год владелец выставил его на продажу. Спустя шесть лет отель с высокими рейтингами отзывов и четырьмя звездами, как указывают некоторые онлайн-агрегаторы для бронирования гостиниц, снова подорожал.

Материал из сюжета:

Курганский маркет: уникальные объекты на продажу

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал