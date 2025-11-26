Логотип РИА URA.RU
Где в Тюменской области отремонтировали 288 км дорог в 2025 году. Фото

В Тюменской области отремонтировали 288 км дорог в 2025 году
26 ноября 2025 в 05:43
В Нижнетавдинском округе дорожный ремонт выполнили в 1,5 раза активнее, чем в 2024 году

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области отремонтировали 288 километров автомобильных дорог в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы затронули 77 объектов региона, включая трассу Тюмень-Нижняя Тавда и дороги в Нижнетавдинском округе. Об этом пишет Главное управление строительства Тюменской области.

«Ремонт 17 километров 680 метров автомобильных дорог выполнен по национальному проекту „Инфраструктура для жизни“. Всего в 2025 году в Тюменской области по нацпроекту Управлением автомобильных дорог отремонтировано 77 объектов общей протяженностью 288,29 километра», — сообщает пресс-служба в telegram-канале. 

Заместитель начальника отдела Управления автомобильных дорог региона Михаил Тетерин отметил, что подрядчики привели в нормативное состояние 17,6 километров дорог, включая участки трассы Тюмень — Нижняя Тавда и подъезды к садоводческим товариществам. На автодороге было отремонтировано более восьми километров участков. Особый прогресс достигнут в Нижнетавдинском округе, где дорожный ремонт выполнили в полтора раза активнее, чем годом ранее.

Отремонтированные дороги в области

Фото: telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области

Ранее URA.RU сообщало, что в области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году завершат ремонт 23 автодорог в девяти муниципальных округах региона. Общая протяженность всех находящихся в работе участков составляет 97,6 километра.

