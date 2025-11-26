В Нижнетавдинском округе дорожный ремонт выполнили в 1,5 раза активнее, чем в 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области отремонтировали 288 километров автомобильных дорог в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы затронули 77 объектов региона, включая трассу Тюмень-Нижняя Тавда и дороги в Нижнетавдинском округе. Об этом пишет Главное управление строительства Тюменской области.

«Ремонт 17 километров 680 метров автомобильных дорог выполнен по национальному проекту „Инфраструктура для жизни“. Всего в 2025 году в Тюменской области по нацпроекту Управлением автомобильных дорог отремонтировано 77 объектов общей протяженностью 288,29 километра», — сообщает пресс-служба в telegram-канале.

Заместитель начальника отдела Управления автомобильных дорог региона Михаил Тетерин отметил, что подрядчики привели в нормативное состояние 17,6 километров дорог, включая участки трассы Тюмень — Нижняя Тавда и подъезды к садоводческим товариществам. На автодороге было отремонтировано более восьми километров участков. Особый прогресс достигнут в Нижнетавдинском округе, где дорожный ремонт выполнили в полтора раза активнее, чем годом ранее.

1/4 Отремонтированные дороги в области Фото: telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области