Составлена карта моровых полей: «По сути, весь Ямал можно перекрыть»

На недавнем совещании в Екатеринбурге секретарь Совбеза Николай Патрушев озвучил пугающую цифру — на всем Урале лишь 30% скотомогильников соответствуют санитарным нормам. Остальные угрожают населению и животным выбросами опасных инфекций, в том числе и сибирской язвой. Выяснилось, что на Ямале, который пережил страшную вспышку «сибирки» в 2016 году, скотомогильник только один, а трупы умерших животных хоронят прямо в тундре.
Скотомогильник — это особенное сооружение для захоронения погибших от инфекций животных. Это не просто яма в земле, а построенный по особенной технологии герметичный саркофаг, в котором запирают опасную инфекцию на долгие десятилетия. Известно, например, что споры сибирской язвы могут прожить до двух сотен лет.
В пресс-службе правительства Ямала рассказали, что на Ямале есть всего один такой объект в районе Нового Уренгоя. «Он находится за пределами жилой зоны муниципального образования, санитарно-защитная зона выдержана. Территория скотомогильника огорожена, доступ посторонним лицам на территорию скотомогильника строго ограничен. Объект в зону потенциального подтопления не попадает. Специалисты службы ветеринарии регулярно весной и осенью проверяют ветеринарно-санитарное состояние скотомогильника», — пояснили в правительстве Ямала.
Животных, погибших во время вспышки сибирской язвы в Ямальском районе в 2016 году, утилизировали в специальных захоронениях. Всего их на территории района девять. «Захоронения находятся преимущественно на возвышенных участках местности, огорожены по периметру, обозначены табличками „Сибирская язва“», — рассказали «URA.RU» в правительстве.
Один из специалистов ветслужбы Ямала на правах анонимности пояснил, что скотомогильники на Ямале строить нельзя из-за заболоченности местности. Во время эпидемии 2016 года животных сжигали с использованием топлива, чтобы добиться высокой температуры горения. Останки складировались в ямы и засыпались хлоркой. Этот способ захоронения одобрен в Минсельхозе, но, по словам собеседника, не дает надежной защиты.
«При таких захоронениях всегда есть большой риск, что споры инфекции выйдут на поверхность почвы. С дождями и талыми водами, а так же с дикими зверями они могут разноситься по территории, попасть в водоемы. А это новая вспышка», — утверждает специалист.
Он поделился, что, помимо скотомогильника и захоронений, на Ямале есть десятки моровых полей. По сути, это территория, где гибли животные и никто их не хоронил. Она огораживается специальными знаками в радиусе 5 километров.
По данным источника, сейчас на Ямале уже сформирована карта захоронений и моровых полей. Она не точная, но более приближена к реальности, чем все, что было до нее. Работа по установлению захоронений оказалась сложнее, чем предполагалось.
«Раньше не фиксировали все подряд. Вот заболел кто-то из оленей сибирской язвой, бруцеллезом или еще чем-то, шло стадо по тундре и оставляло за собой след из мертвых животных. И никто не разбирался толком, от чего олень погиб, если это не становилось резко массовым явлением. Олени каждый год тысячами падают по разным причинам», — утверждает ветеринар.
Добавим, что на официальном портале картографической информации ЯНАО, куда были внесены данные по захоронениям, этой карты нет. Однако в правительстве Ямала заверяют, что карта доступна для «заинтересованных органов государственной и муниципальной власти». Коренное население автономного округа осведомлено о расположении захоронений.
Со слов собеседника агентства, часть территорий подобного падежа на карты внесли, опираясь на слова оленеводов, их родственников и прочих «знающих». Сколько таких мест на самом деле — никому не известно.
«По большому счету весь Ямал можно просто перекрыть. Та же сибирская язва может быть где угодно», — уверен эксперт.
Ветеринар утверждает, что, по сути, единственный способ защиты — вакцинация как животных, так и населения. «По итогам вспышки 2016 года мы видим, что вакцинация работает. После того, как в 2006 году ее прекратили, почти 10 лет массового падежа от язвы не было. Вакцина создала если не иммунитет, тот какой-то буфер безопасности. Но инфекция в итоге победила. Поэтому нельзя вакцинацию прекращать», — утверждает наш собеседник.
Как уже рассказывало «URA.RU», власти Ямала сделали работу над ошибками и в 2017 году возобновили вакцинацию всего поголовья оленей в регионе, а так же оленеводов и всех, кто связан с переработкой мяса. Среди кочевников поначалу зрело недовольство, некоторые отказывались от прививок и даже утверждали, что никакой сибирской язвы вообще не было. Однако путем информирования и убеждения удалось эту ситуацию нейтрализовать.
Уже в этом году процедура вакцинации началась без каких-либо проблем. Основная работа намечена на летний период и должна закончиться до начала осенней забойной кампании.