Составлена карта моровых полей: «По сути, весь Ямал можно перекрыть»

11:37 28 марта 2018 0

Потенциально опасные территории нанесли на карту Ямала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На недавнем совещании в Екатеринбурге секретарь Совбеза Николай Патрушев озвучил пугающую цифру — на всем Урале лишь 30% скотомогильников соответствуют санитарным нормам. Остальные угрожают населению и животным выбросами опасных инфекций, в том числе и сибирской язвой. Выяснилось, что на Ямале, который пережил страшную вспышку «сибирки» в 2016 году, скотомогильник только один, а трупы умерших животных хоронят прямо в тундре.

Скотомогильник — это особенное сооружение для захоронения погибших от инфекций животных. Это не просто яма в земле, а построенный по особенной технологии герметичный саркофаг, в котором запирают опасную инфекцию на долгие десятилетия. Известно, например, что споры сибирской язвы могут прожить до двух сотен лет.

На Ямале всего один специализированный скотомогильник. Зато весь регион покрыт так называемыми моровыми полями Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В пресс-службе правительства Ямала рассказали, что на Ямале есть всего один такой объект в районе Нового Уренгоя. «Он находится за пределами жилой зоны муниципального образования, санитарно-защитная зона выдержана. Территория скотомогильника огорожена, доступ посторонним лицам на территорию скотомогильника строго ограничен. Объект в зону потенциального подтопления не попадает. Специалисты службы ветеринарии регулярно весной и осенью проверяют ветеринарно-санитарное состояние скотомогильника», — пояснили в правительстве Ямала.

Животных, погибших во время вспышки сибирской язвы в Ямальском районе в 2016 году, утилизировали в специальных захоронениях. Всего их на территории района девять. «Захоронения находятся преимущественно на возвышенных участках местности, огорожены по периметру, обозначены табличками „Сибирская язва“», — рассказали «URA.RU» в правительстве.

Один из специалистов ветслужбы Ямала на правах анонимности пояснил, что скотомогильники на Ямале строить нельзя из-за заболоченности местности. Во время эпидемии 2016 года животных сжигали с использованием топлива, чтобы добиться высокой температуры горения. Останки складировались в ямы и засыпались хлоркой. Этот способ захоронения одобрен в Минсельхозе, но, по словам собеседника, не дает надежной защиты.

«При таких захоронениях всегда есть большой риск, что споры инфекции выйдут на поверхность почвы. С дождями и талыми водами, а так же с дикими зверями они могут разноситься по территории, попасть в водоемы. А это новая вспышка», — утверждает специалист.

Он поделился, что, помимо скотомогильника и захоронений, на Ямале есть десятки моровых полей. По сути, это территория, где гибли животные и никто их не хоронил. Она огораживается специальными знаками в радиусе 5 километров.

Раньше погибших животных просто оставляли в тундре. Никто не разбирался, от чего умер олень Фото: пресс-служба губернатора © URA.RU

По данным источника, сейчас на Ямале уже сформирована карта захоронений и моровых полей. Она не точная, но более приближена к реальности, чем все, что было до нее. Работа по установлению захоронений оказалась сложнее, чем предполагалось.

«Раньше не фиксировали все подряд. Вот заболел кто-то из оленей сибирской язвой, бруцеллезом или еще чем-то, шло стадо по тундре и оставляло за собой след из мертвых животных. И никто не разбирался толком, от чего олень погиб, если это не становилось резко массовым явлением. Олени каждый год тысячами падают по разным причинам», — утверждает ветеринар.

Добавим, что на официальном портале картографической информации ЯНАО, куда были внесены данные по захоронениям, этой карты нет. Однако в правительстве Ямала заверяют, что карта доступна для «заинтересованных органов государственной и муниципальной власти». Коренное население автономного округа осведомлено о расположении захоронений.

Со слов собеседника агентства, часть территорий подобного падежа на карты внесли, опираясь на слова оленеводов, их родственников и прочих «знающих». Сколько таких мест на самом деле — никому не известно.

«По большому счету весь Ямал можно просто перекрыть. Та же сибирская язва может быть где угодно», — уверен эксперт.

Ветеринар утверждает, что, по сути, единственный способ защиты — вакцинация как животных, так и населения. «По итогам вспышки 2016 года мы видим, что вакцинация работает. После того, как в 2006 году ее прекратили, почти 10 лет массового падежа от язвы не было. Вакцина создала если не иммунитет, тот какой-то буфер безопасности. Но инфекция в итоге победила. Поэтому нельзя вакцинацию прекращать», — утверждает наш собеседник.

Как уже рассказывало «URA.RU», власти Ямала сделали работу над ошибками и в 2017 году возобновили вакцинацию всего поголовья оленей в регионе, а так же оленеводов и всех, кто связан с переработкой мяса. Среди кочевников поначалу зрело недовольство, некоторые отказывались от прививок и даже утверждали, что никакой сибирской язвы вообще не было. Однако путем информирования и убеждения удалось эту ситуацию нейтрализовать.

Уже в этом году процедура вакцинации началась без каких-либо проблем. Основная работа намечена на летний период и должна закончиться до начала осенней забойной кампании.