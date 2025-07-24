Россия поставила Украине три условия

На третьем раунде переговоров в Стамбуле 23 июля российская делегация по сути поставила Украине и Западу ультиматум, состоящий из трех пунктов: нейтральный статус страны, вывод войск из четырех российских регионов, снятие санкций. Москва сузила меморандум до ключевых моментов, уклонившись от уловок Киева с прекращением огня и встречей на высшем уровне, объяснил в интервью URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Параллельно дипломатии фронт сдвигается под натиском российской армии, а в Киеве и других крупнейших городах Украины начались масштабные митинги, что лишь усиливает позицию Москвы.
— Основная тема третьего раунда — решение разногласий по проектам меморандумов. Для этого Владимир Мединский предложил сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам. Если судить по заявлениям глав российской и украинской делегаций, удалось ли приблизиться к созданию какого-то общего документа, который бы устраивал обе стороны?
— Короткий ответ: нет. После этой встречи будет назначена еще одна, где будет обсуждаться более конкретный текст. Нынешние два меморандума невозможно никак сблизить. Сегодня Россия, думаю, попыталась показать Украине ключевые моменты нашего меморандума, от которых мы никогда не откажемся — это нейтралитет и отказ от вступления в НАТО, четыре региона, снятие санкций. Сегодня Украина не готова с этим согласиться, Киев ждет истечения 50 дней, установленных лидером США Дональдом Трампом 14 июля, санкции со стороны западных стран в отношении покупателей российских энергоресурсов.
Россия пыталась более концентрированно представить свою переговорную позицию. Это похоже на ультиматум. У Украины откровенно слабое положение, но не смертельное. Пока еще ВСУ держат линию фронта, поэтому у них нет повода для капитуляции. Фактически речь идет о том, чтобы Украина отказалась от существенной части своего суверенитета. Пока это еще не просматривается.
— В 2022 году в Стамбуле удалось достаточно оперативно парафировать документ, устраивающий обе стороны, правда, потом вмешался Запад. Почему сейчас процесс идет так медленно, Киев продолжает рассчитывать на поставки оружия?
— Украина еще испытывает иллюзии относительно того, что ее поддерживает весь коллективный Запад. Когда начались переговоры в 2022 году, не было понимания того, что 45 государств создадут жесткий альянс против России. Украинцы тогда считали, что они один на один с Россией.
Сейчас ситуация другая. Хоть фронт и постепенно сдвигается под давлением российской армии, у Зеленского есть надежда, что пока европейцы дают деньги и оружие, можно не доводить переговоры до конечной точки, не заканчивать конфликт миром, потому что для него это станет концом политической власти. Он однозначно проиграет выборы, все это понимают.
— Другой важной темой стало продолжение процесса взаимных обменов пленными и телами погибших. Почему нельзя решать эти вопросы на уровне омбудсменов, а усилия в Стамбуле направить на меморандум? Чем так сложны эти обмены, что их приходится согласовывать делегациям?
— Это скорее уступка и России, и Украины в сторону США, потому что Вашингтон явно давит на Киев в вопросе отправки делегации на переговоры и вообще их проведения. Американцы оказывают непрямое давление и нас, но мы никогда и не были против диалога.
Обмены позволяют добавить позитивную нотку в переговоры. Гуманитарная тематика дает возможность сторонам показать, в том числе США, что переговоры нужны, может быть медленно, но они идут.
— У Турции целая делегация на российско-украинских переговорах: главы турецкой дипломатии и разведки, высокопоставленный представитель военного ведомства. Хакан Фидан в начале встречи заявил, что Анкара обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня. Какой все-таки статус у турков в диалоге между Москвой и Киевом: они только организаторы или вносят какие-то свои предложения?
— Действительно, вырисовывается новая роль Турции. Сначала в Анкаре были контакты украинской делегации с Реджепом Тайипом Эрдоганом, потом в Стамбуле была встреча глав российской и украинской делегаций с Фиданом, только затем начался диалог Москвы и Киева.
Турция, тоже, кстати, не без давления со стороны США, начинает играть более активную роль. У нее, действительно, есть ресурсы, чтобы обеспечить проведение переговоров, у Турции вторая по численности армия в НАТО, конечно, если стороны согласятся на прекращение огня или полное завершение конфликта, то у Анкары есть возможность направить наблюдателей, использовать технические средства для мониторинга.
В то же время слова главы МИД Турции показывают, что у него словно своя какая-то повестка. Такое впечатление, что турки прочитали российский и украинский меморандумы и написали свой третий, который сейчас пытаются продвинуть.
С нашей точки зрения это абсолютно бесполезно. Мы в меморандум внесли только то, ради чего, собственно, начали специальную военную операцию. Похоже, что турки этого либо не понимают, либо рассчитывают как-то надавить на Россию.
В 2022 году Анкара оказала огромную помощь России, снизив негативные последствия от санкций, позволив перенаправить товарные потоки из Балтики в Черное море. Турки думают, что Москва, ну может не должна, но благодарна им за эту помощь. Думаю, мы эту страницу уже перевернули.
— Замглавы МИД Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Стамбуле, заявил, что российские переговорщики компетентны и учтивы. В прошлые разы Киев был недоволен уровнем нашей делегации. На третий раз наши визави, большинство из которых даже надели костюмы, наконец поняли место Мединского в структуре российской власти?
— Не стоит переоценивать роль Кислицы. Совсем недавно он говорил, что стамбульский формат полностью себя исчерпал и необходимо искать какой-то другой.
Абстрагируясь от каких-то конкретных слов или жестов на переговорах, мы прекрасно понимаем, что украинская власть колеблется, она может упасть, у нее не прям уж надежная поддержка Запада. Зеленский уже перешел все красные линии в отношениях с США и Европой. Он то поддерживал демократов, теперь — республиканцев, сейчас разгоняет фактически вашингтонский орган присмотра за украинской элитой (22 июля Зеленский подписал закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). — Прим. ред.).
Ситуация находится в той точке, когда Украина понимает, что ее власть, система государственного и военного управления может посыпаться. Поэтому, если у них еще есть какое-то чувство самосохранения, украинцы должны, говоря дипломатическим языком, выбросить белый флаг, согласиться на какие-то базовые пункты российского меморандума.
— Зеленский перед переговорами заявил, что Киев будет настаивать на прекращении огня. Также он сказал, что подготовка встречи с Путиным — приоритет украинской делегации. Эти же темы продвигал глава украинской делегации Рустем Умеров. Почему Зеленский делает акцент именно на этом, если стороны сперва должны выработать общий меморандум?
— Прекращение огня — это единственный путь для того, чтобы избежать краха, коллапса, осыпания армии Украины. Второе, для Зеленского личная встреча с Путиным важна исключительно политически, это будет означать, что ключевой оппонент Киева — Россия — признает его как легитимного правителя Украины. Зеленский, думаю, внутри себя уже решил, что если эта встреча пройдет, то у него есть шанс выиграть выборы президента на Украине, в противном случае — нет.
Я искренне убежден, что Путин никогда не увидится с Зеленским. Российская дипломатия не работает над организацией саммита, у нас нет такой цели.
— Появилась информация, что в сентябре в Китае пройдет встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Могли делегации в Стамбуле обсудить возможное присоединение к ним Зеленского?
— Чтобы Зеленский приехал четвертым к лидерам России, Китая и США — этого не будет никогда. Мы этого тоже не допустим.
Есть высшая лига. Президент Путин приедет в Пекин подписывать готовое решение, обсуждать будущее, стабильность на планете. Ее определяют сейчас три страны — Россия, Китай и США — их лидеры могут обсуждать любые вопросы. Если уж думать, кто бы к ним мог приехать четвертым, то это премьер Индии Нарендра Моди или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но точно не Зеленский.
— Почти в одно время со стартом переговоров в украинских городах, в том числе в родном для Зеленского Кривом Роге, начались митинги против ограничения полномочий НАБУ и САП, вы уже упоминали этот «вашингтонский орган присмотра за украинской элитой». Эти акции протеста как-то влияют на переговоры? Они делают наших оппонентов более сговорчивыми или же это все срежиссированная киевскими властями история?
— Это срежиссировано Вашингтоном однозначно. Эти выступления пока лишь частично усиливают нас, это работа вдолгую. Если бы это произошло неделю назад, а у действий Зеленского были бы конкретные негативные политические последствия, это, конечно, усилило бы нашу позицию, поскольку продемонстрировало бы внутреннюю политическую слабость Зеленского и его команды.
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