Пострадавших в пожаре на свалке в Губкинском нет
На свалке Губкинского (ЯНАО) произошел огромны пожар. Он охватил огнем 700 квадратных метров мусора, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО
«В городе Губкинский пожарные тушили полигон ТБО. Площадь пожара составила 700 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пострадавших при происшествии нет. Сейчас огонь полностью потушен.
Ранее URA.RU писало, что в Салехарде на реке Полуй в районе улицы Патрикеева, 20 нашли тело 44-летней женщины. Она выехала на воду на лодке с мотором и перевернулась.
В Губкинском сгорело 700 квадратных метров мусора
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