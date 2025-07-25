25 июля 2025

Пожар охватил 700 квадратных метров свалки в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в пожаре на свалке в Губкинском нет
Пострадавших в пожаре на свалке в Губкинском нет Фото:

На свалке Губкинского (ЯНАО) произошел огромны пожар. Он охватил огнем 700 квадратных метров мусора, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО

«В городе Губкинский пожарные тушили полигон ТБО. Площадь пожара составила 700 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавших при происшествии нет. Сейчас огонь полностью потушен.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде на реке Полуй в районе улицы Патрикеева, 20 нашли тело 44-летней женщины. Она выехала на воду на лодке с мотором и перевернулась.

В Губкинском сгорело 700 квадратных метров мусора
В Губкинском сгорело 700 квадратных метров мусора
Фото:

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На свалке Губкинского (ЯНАО) произошел огромны пожар. Он охватил огнем 700 квадратных метров мусора, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО «В городе Губкинский пожарные тушили полигон ТБО. Площадь пожара составила 700 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пострадавших при происшествии нет. Сейчас огонь полностью потушен. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде на реке Полуй в районе улицы Патрикеева, 20 нашли тело 44-летней женщины. Она выехала на воду на лодке с мотором и перевернулась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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