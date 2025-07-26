Задержки рейсов в России 26 июля: что известно к этому часу

В ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов
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Какие рейсы задержаны 26 июля
Какие рейсы задержаны 26 июля Фото:

В ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией о времени вылета и прилета на информационных табло аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.

Сколько рейсов задерживается сейчас

Ставрополь

Аэропорт Ставрополя функционирует в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек и отмен не зафиксировано.

Москва

На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 15 рейсов. Еще 9 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Барнаул, Махачкала, Новосибирск, Сочи, Красноярск, Хайкоу. Отменены рейсы до Уфы, Волгограда и Саратова.

В аэропорту Внуково задержаны вылеты до Самары и Ульяновска. Рейсы, задержанные на прибытие из Перми, Ташкента, Тюмени, Батуми и города Ош.

В Домодедово задержаны прибытия из аэропортов Омска, Норильска, Дубая, Аддис-Абеба и города Ош.

Сочи

В сочинском аэропорту из-за временного ограничения воздушного пространства в ночь на 26 июля задержано 22 рейса. Среди направлений — Тбилиси, Нижний Новгород, Томск, Москва, Самарканд.

Среди 38 рейсов, задержанных на прибытие — Магнитогорск, Самарканд, Батуми, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Тюмень.

Владикавказ

Аэропорт Беслан в Республике Северная Осетия функционирует в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек и отмен не зафиксировано.

Также стало известно, что в калужском аэропорту Грабцево временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. Ограничения распространяются на все рейсы, прибывающие в аэропорт и отправляющиеся из него.

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В ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией о времени вылета и прилета на информационных табло аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU. Сколько рейсов задерживается сейчас Ставрополь Аэропорт Ставрополя функционирует в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек и отмен не зафиксировано. Москва На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 15 рейсов. Еще 9 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Барнаул, Махачкала, Новосибирск, Сочи, Красноярск, Хайкоу. Отменены рейсы до Уфы, Волгограда и Саратова. В аэропорту Внуково задержаны вылеты до Самары и Ульяновска. Рейсы, задержанные на прибытие из Перми, Ташкента, Тюмени, Батуми и города Ош. В Домодедово задержаны прибытия из аэропортов Омска, Норильска, Дубая, Аддис-Абеба и города Ош. Сочи В сочинском аэропорту из-за временного ограничения воздушного пространства в ночь на 26 июля задержано 22 рейса. Среди направлений — Тбилиси, Нижний Новгород, Томск, Москва, Самарканд. Среди 38 рейсов, задержанных на прибытие — Магнитогорск, Самарканд, Батуми, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Тюмень. Владикавказ Аэропорт Беслан в Республике Северная Осетия функционирует в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек и отмен не зафиксировано. Также стало известно, что в калужском аэропорту Грабцево временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. Ограничения распространяются на все рейсы, прибывающие в аэропорт и отправляющиеся из него.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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