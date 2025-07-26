Задержки рейсов в России 26 июля: что известно к этому часу

В ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией о времени вылета и прилета на информационных табло аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас
Ставрополь
Аэропорт Ставрополя функционирует в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек и отмен не зафиксировано.
Москва
На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 15 рейсов. Еще 9 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Барнаул, Махачкала, Новосибирск, Сочи, Красноярск, Хайкоу. Отменены рейсы до Уфы, Волгограда и Саратова.
В аэропорту Внуково задержаны вылеты до Самары и Ульяновска. Рейсы, задержанные на прибытие из Перми, Ташкента, Тюмени, Батуми и города Ош.
В Домодедово задержаны прибытия из аэропортов Омска, Норильска, Дубая, Аддис-Абеба и города Ош.
Сочи
В сочинском аэропорту из-за временного ограничения воздушного пространства в ночь на 26 июля задержано 22 рейса. Среди направлений — Тбилиси, Нижний Новгород, Томск, Москва, Самарканд.
Среди 38 рейсов, задержанных на прибытие — Магнитогорск, Самарканд, Батуми, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Тюмень.
Владикавказ
Аэропорт Беслан в Республике Северная Осетия функционирует в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию, задержек и отмен не зафиксировано.
Также стало известно, что в калужском аэропорту Грабцево временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. Ограничения распространяются на все рейсы, прибывающие в аэропорт и отправляющиеся из него.
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