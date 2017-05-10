Ямальцы отказываются прививаться от сибирской язвы

18:13 10 мая 2017 0

Ямальские оленеводы поверили в слух о том, что сибирская язва была сфальсифицированна Фото: Иван Седов © URA.RU

Власти Ямала получили проблему, которую было невозможно спрогнозировать. Несмотря на прошлогоднюю вспышку сибирской язвы, приведшую в том числе к летальным исходам среди населения, кампания по вакцинации от вируса, начавшаяся в этом году, встретила сопротивление. Местные жители и даже оленеводы ставят под сомнение необходимость мероприятий, своей агрессивностью напоминая ВИЧ-диссидентов (ставят под сомнение реальность заболевания, утверждая, что его не существует и проходить терапию не нужно).

С началом сезона ямальские власти активно взялись за профилактику сибирской язвы. Вакцину от опасной инфекции сейчас получают все люди из группы риска —в основном это оленеводы и сотрудники перерабатывающих предприятий, работающих с мясом. По данным пресс-службы окружного правительства привить от сибирской язвы в этом году планируется более 8,2 тыс человек. Примерно половина из них уже получили вакцины. По большей части это люди, которые уже были привиты в прошлом году во время эпидемии.

Тогда из-за эпидемии погибло более 2,6 тыс. оленей, десятки людей переболели сибиреязвенной болезнью. Один ребенок скончался. Причиной вспышки было названо решение предыдущей администрации округа, прекратившей вакцинации с 2006 года.

С момента гибели ребенка не прошло и года, как на Ямале началась неоднозначная реакция на восстановленные санитарные мероприятия. Социальные сети полны протестами.

«Почему людей заставляют насильно ставить прививки от сибирской язвы? Если человек отказывается от укола, то пусть не ставят. Это его право. Решили уничтожить таким способом коренных», — высказывается в соцсетях пользователь Angela Freeze из Приуральского района.

«Так возле нас не было этой сибирской язвы, она была на полуострове. А мы живём недалеко от ХМАО», — поддерживает его Эдуард Вылла из Муравленко.

Для окружного департамента здравоохранения такая реакция на заботу стала неожиданностью. До сегодняшнего дня там вели разъяснительную кампанию, информируя лишь о безопасности вакцины.

Основным содержанием материалов были сообщения о том, как препарат помогает выработать и укрепить стабильный иммунитет против сибирской язвы у населения. Так специалисты разъясняли необходимость не единичного укола, а серии прививок. Теперь ясно, что информационную работу придется корректировать.

С нежеланием проходить вакцинацию уже столкнулись и ветеринарные врачи. Хотя основная прививочная компания животных начнется только в июне, и ветеринары проводят профилактические беседы среди оленеводов, но скепсис уже зафиксирован.

Врачи объясняют, что прививание оленей от сибирской язвы — это не просто желание, а обязательство, неисполнение которого повлечет последствие. «Рассказываем, что если не привьют своих оленей, то потом не смогут привести их на забойные пункты, не смогут сдать мясо, шкуры, панты. Это же все в их интересах. Лучше же поставить прививки животным, чем потом потерять целое стадо из-за инфекции», — говорит главный ветврач Ямала Андрей Листишенко.

Однако оленеводы во все эти доводы не верят. Удивительно, но объясняют они свое неверие тем, что никакой сибирской язвы не было. Сейчас сложно сказать, кто породил этот слух, но он стремительно распространяется среди местного населения. «Никакой сибирской язвы не было, просто была аномально жаркое лето, и это стало выгодно там наверху, одним словом, разыграли спектакль», — уверят один из пользователей соцсетей Владислав Листьев. Его поддерживают десятки собеседников.

Доводы комментаторов о том, что это лишь сплетни, никого не убеждают. Часть людей уже не просто сомневается в том, что «сибирка» на самом деле была, а твердо уверены, что все это фальсификация и заговор.

«Я больше народу доверяю, а не властям. Если даже не было сибирской язвы — официально никто не скажет. А мы, проживая в тундре, все видим», — пишет Алексей Пяк.

«На самом деле всего этого и действительности? то и не было… Ямальский район, Ярсалинцы должны подтверждать!», — утверждает Жанна Лапсуй.

«До сих пор говорят в СМИ, убеждают, что она была. Хотя уже известно, какие конкретные люди за всем этим стоят», — говорит Илья Салиндер, но не называет конкретных имен.

Вспышка сибирской язвы на Ямале летом прошлого года была главным событием в стране. Но прошло девять месяцев и сейчас есть сторонники теории заговоров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Массовый падеж оленей авторы объясняют тем, что в тундре была рассыпана некая отрава. Ввод в регион химвойск и прочие действия называют лишь прикрытием, чтобы выселить оленеводов с исконных мест обитания. Жители Ямальского района утверждают, что в очаге сибирской язвы уже стоят буровые вышки.

Никаких официальных данных о разработке или исследования недр в районе озера Ярото, где в прошлом году погибла большая часть животных, найти не удалось. Чтобы опровергнуть или подтвердить эту информацию «URA.RU» направило письменный запрос в пресс-службу регионального правительства. Там пообещали разобраться, но не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Политолог Кирилл Истомин считает, что не стоит обращать особого внимания на распространителей сплетен. «Не исключено, что могут появиться интересанты, например, „Гринпис“ и прокачать эту тему. Но пока я не вижу ничего подобного. Властям надо просто больше работать непосредственно с оленеводами. Здесь речь идет о непосредственном контакте на уровне муниципалитетов», — говорит Кирилл Истомин.