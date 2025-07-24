Россия предложила Украине изменить формат переговоров

Россия нашла способ сделать переговоры с Украиной более результативными. После третьего раунда в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва предложила Киеву сформировать группы для дистанционной работы по конкретным направлениям. Как объяснили эксперты URA.RU, это позволит лучше готовиться к очным встречам и отделить «гуманитарку» от «военки» и политики.
По итогам последних переговоров в Стамбуле, прошедших 23 июля, Владимир Мединский заявил, что Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам. Украинская сторона пока рассматривает эту инициативу.
Переговорные группы были и во время прошлых переговоров в Стамбуле в 2022 году, и по минским соглашениям, напомнили эксперты URA.RU. «Это обычная рабочая схема, потому что есть политические, военные, гуманитарные вопросы. Так и проходят переговоры», — отметил директор Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.
По его словам, в прошлые разы переговорщики тоже практиковали дистанционные форматы коммуникации. «Люди используют имеющиеся технологии, это нормальный процесс, мы живем в 21 веке», — пояснил эксперт.
Если Киев примет предложение Москвы, переговоры ускорятся, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Здесь нет ничего такого страшного для украинской стороны, они же не берут на себя никаких обязательств по результатам работы таких групп. Между вторым раундом (2 июня) и третьим (23 июля) была пауза полтора месяца, во время которой можно было бы работать онлайн», — заявил собеседник URA.RU.
Такой формат не заменит личные встречи, четвертый раунд должен состояться, но к нему надо готовиться, продолжил Кортунов. «23 июля переговоры длились около 40 минут, чего недостаточно, особенно если в этой работе участвуют эксперты и специалисты по конкретным вопросам: гуманитарным, военным и политическим», — добавил аналитик.
Россия и Украина обе заинтересованы в том, чтобы «развести» гуманитарную составляющую и военно-политическую, поэтому Киев, действительно, скорее всего, согласится на предложение, отметил директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Александр Бедрицкий. По его мнению, это нужно, «чтобы можно было хотя бы о чем-то договариваться уже сейчас», потому что по гуманитарному треку идет относительно нормальный рабочий диалог, чего не скажешь о двух других.
“Что касается военной и политической составляющих, Зеленский говорил, что темы демилитаризации и денацификации вообще не обсуждаются и разговора о них быть не может. Рассчитывать на то, что будет какой-то прорыв или результат по этим направлениям, не приходится”, — констатировал Бедрицкий.
Эксперт считает, что политическим группам пока рано обсуждать подготовку встречи лидеров, это возможно только на финальном этапе и произойдет не скоро, потому что пока позиции диаметрально расходятся. В свою очередь Кортунов отметил, что говорить о выборах на Украине тоже пока не будут.
«Для достижения соглашения между Россией и Украиной требуется решить ряд вопросов: о статусе русского языка, о недопущении в политическое пространство экстремистских и националистических организаций. Это политические вопросы и Москва будет настаивать, чтобы они ставились на переговорах», — сказал Кортунов.
Военная группа займется обсуждением параметров будущего прекращения огня. В проекте российского меморандума говорится, что сторонам предстоит согласовать расстояние, на которое Киев должен будет отвести военную технику от границ России. После третьего раунда Мединский сообщил, что Москва предложила рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24 и 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов. Этот вопрос тоже должен прорабатываться в группе.
“Еще из опыта минских соглашений мы знаем, что любое прекращение огня сопряжено с большим объемом технической работы, прежде всего, касающейся мониторинга профилактики нарушений, создания какого-то режима мер доверия, пусть и самых базовых. Также возникает вопрос о внешнем участии”, — пояснил Кортунов.
Глава МИД Турции Хакан Фидан 23 июля заявил, что Анкара обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня. «Не думаю, что Россия согласится на то, чтобы эту функцию передали Турции. Москва и Киев должны договориться о том, в каком формате и объеме они готовы видеть международное участие», — сказал Кортунов.
Говоря о будущем переговоров, Бедрицкий подчеркнул, что конфликты разрешаются на поле боя, когда одна из сторон показывает убедительную победу. «Пока стороны чувствуют себя достаточно уверенными. Киев рассчитывает на поддержку Запада и санкции Трампа против России по истечении 50 дней. Для Москвы — ситуация на фронте выигрышная. Поэтому поле для компромиссов пока отсутствует», — считает аналитик.
Есть информация, что Украина находится перед угрозой обрушения фронта, поэтому Киев активизировал и ускорил переговорные треки, поделился мнением Бондаренко. Ранее Зеленский сообщил, что именно украинская сторона предложила провести третий раунд переговоров в Стамбуле.
«Если, действительно, как утверждают некоторые источники, Украине угрожает обвал фронта, то, естественно, они будут соглашаться на любые моменты, которые зафиксируют нынешнюю реальность на земле, а не ту, которая может случиться после обвала», — резюмировал Бондаренко.
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