Чем грозит передача Зангезурского коридора американской ЧВК

Армения, Азербайджан и США договорились о меморандуме по созданию Зангезурского коридора. Территорию в Сюникской области Армении протяженностью 42 км, из-за которой Баку и Ереван спорят много лет, планируется передать в аренду на 99 лет частной американской компании. Завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью URA.RU объяснил, что на экономических интересах России это вряд ли как-то скажется. А вот Ереван и Баку окажутся под серьезным контролем США.
- В 2020 году, когда Россия попыталась остановить конфликт из-за Нагорного Карабаха, в заявлении Москвы, Еревана и Баку было сказано, что контроль за Зангезуром передается погранслужбе ФСБ. С тех пор договориться об открытии этого участка стороны так и не смогли. Что для России означает передача Зангезура американцам?
- Архитектура решения вопроса с обеспечением коридора через Армению выстроена еще во время российской медиации. И в целом дорожная карта, которая сейчас реализуется, будет просто с другими игроками. В принципе, основным из главных барьеров для того, чтобы Россия была посредником в установлении этого коридора, было то, что Армения ни в коем случае не хотела терять суверенитет над Зангезурским коридором.
Сейчас получается, что просто Армения не хотела, чтобы Россия контролировала этот маршрут. А уж кто будет его контролировать – для Армении не вопрос. Главное, чтобы не Россия. А для США, получается, Армения готова сделать исключение.
Если Ереван и Баку готовы на такой шаг и готовы (особенно для Азербайджана это принципиальный вопрос, связанный с внутренней коммуникацией между Азербайджаном и Нахичеванской республикой) отдать под контроль американской компании, у которой нет интересов в регионе, которая, естественно, будет работать здесь совершенно в других целях и других интересах, насколько это отвечает вообще национальным интересам Армении и Азербайджана? Для меня это большой вопрос. Если они хотят, чтобы Америка на 100 лет получила какую-то концессию и контроль над коридором, — это их выбор.
- На фоне резкого ухудшения отношений России и Азербайджана с решением по Зангезурскому коридору появились ли какие-то риски для проекта транспортного коридора «Север — Юг»? Мы что-то теряем в экономическом смысле?
- Никаких заявлений насчет проекта «Север — Юг» [на фоне возникших противоречий] не было. И, если вы посмотрите, у нас сворачиваются культурные связи, у нас ограничиваются политические контакты. Но никто никакие экономические проекты не сворачивает. Никто не отказывается от «Севера — Юга», никто не ограничивает торговлю.
То есть у нас торгово-экономические отношения как были, так остались, никто ничего не закрывает. Здесь, мне кажется, все максимально прагматично подходят и стараются сохранить те возможности для экономического развития, которые были заявлены и реализуются.
- Азербайджану нужен Зангезур как связь с Нахичеванью и как международный коридор. Но если контроль возьмут американцы, снизит ли это транзитные возможности России и Ирана, может быть, вообще закроет их?
- То, что Зангезурский коридор будет под контролем США, в принципе, российские интересы и российские логистические возможности никаким образом не снижает. Дело в том, что Зангезурский коридор в первую очередь важен для Азербайджана, чтобы у него была сухопутная связь с Нахичеванской республикой. Планы по выстраиванию какого-то серьезного коридора амбициозные, но объективно для этого предпосылок нет, потому что это слишком длинная история и слишком много границ нужно пересечь. Например, в Турции [куда планируется вывести этот коридор в конечном счете] пока еще вообще нет никакой железной дороги, которая бы соединяла Турцию с Нахичеванью.
Еще нужно вложить миллиарды, миллиарды долларов для того, чтобы хотя бы появилась сквозная физическая инфраструктура. А для того чтобы она заработала, нужно еще много времени, ресурсов и договоренностей. И уж точно этот коридор не будет конкурентом для каких-то других проектов, в том числе через территорию России.
- Не создается ли у вас впечатления, что Армения и Азербайджан будут вместе постепенно выдавливать Россию из Закавказья на фоне всех противоречий между нашими странами, которые возникли за последнее время? Россия что-то может сейчас с этим сделать, как-то повлиять на ситуацию?
- Вряд ли здесь можно говорить о выдавливании России. Комплекс противоречий, который есть между Арменией и Азербайджаном, настолько всеобъемлющий, что договориться им и начать действовать против России — это какой-то фантастический сценарий. Потом, опять же, им нет смысла выдавливать Россию. Это значит — обрубить экономические связи и создать себе врага в виде России. Зачем это нужно Армении с Азербайджаном?
Масштаб и военно-политические возможности России и возможности Армении и Азербайджана вместе взятых не сопоставимы. Они никак не увеличивают тем самым свой оборонный потенциал. Думаю, вряд ли такой сценарий вообще рассматривается.
- Как вы считаете, насколько прочными могут оказаться договоренности по Зангезуру?
- Это большой вопрос, потому что очень странная конфигурация с привлечением частной американской компании. И здесь важно, каким образом будет осуществляться паспортный, таможенный контроль. Ведь это частный игрок, который будет контролировать передвижение физических лиц и азербайджанских грузов по территории Армении. Насколько вообще Азербайджан готов будет на это пойти, и Армения согласится ли с тем, что на ее территории фактически будет существовать эксклав.
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