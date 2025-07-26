Агроном предложил несколько способов борьбы с комарами на даче

Агроном Яковлев: в борьбе с комарами эффективны растительные средства
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Агроном Яковлев поделился эффективными методами борьбы с комарами
Агроном Яковлев поделился эффективными методами борьбы с комарами Фото:

Существенно снизить численность комаров на определенной территории можно с помощью исключительно растительных средств. Об этом сообщил агроном Василий Яковлев.

«Агератум вырабатывает кумарин — вещество, которое комары на дух не переносят. Аналогично действуют на комаров лаванда, далматская ромашка, перечная мята, мелисса, лимонник, котовник, герань, шалфей, базилик, полынь, вербена, бархатцы, гвоздика, пижма», — передает слова агронома aif.ru.

Кроме того, Яковлев добавил, что комарам не нравятся ароматы хвойных деревьев и кустарников. А помимо растительных средств в борьбе с комарами также сможет помочь использование электромагнитных и ультразвуковых приборов, известные фумигаторы, липкая лента и профессиональная обработка генератором горячего тумана.

Жители ЯНАО рассказали о новом эффективном способе борьбы с мошками и комарами. Все большую популярность приобретает использование специального пластикового зажима в виде стрекозы, который крепится к головному убору. По словам местных жителей, насекомые избегают приближаться, воспринимая стрекозу как потенциального хищника. Этот метод действительно показал свою эффективность — комары и мошки не беспокоили лицо, уши и нос. Однако отмечается — до ног такой эффект не достал, поэтому их пришлось обрабатывать репеллентами.

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Существенно снизить численность комаров на определенной территории можно с помощью исключительно растительных средств. Об этом сообщил агроном Василий Яковлев. «Агератум вырабатывает кумарин — вещество, которое комары на дух не переносят. Аналогично действуют на комаров лаванда, далматская ромашка, перечная мята, мелисса, лимонник, котовник, герань, шалфей, базилик, полынь, вербена, бархатцы, гвоздика, пижма», — передает слова агронома aif.ru. Кроме того, Яковлев добавил, что комарам не нравятся ароматы хвойных деревьев и кустарников. А помимо растительных средств в борьбе с комарами также сможет помочь использование электромагнитных и ультразвуковых приборов, известные фумигаторы, липкая лента и профессиональная обработка генератором горячего тумана. Жители ЯНАО рассказали о новом эффективном способе борьбы с мошками и комарами. Все большую популярность приобретает использование специального пластикового зажима в виде стрекозы, который крепится к головному убору. По словам местных жителей, насекомые избегают приближаться, воспринимая стрекозу как потенциального хищника. Этот метод действительно показал свою эффективность — комары и мошки не беспокоили лицо, уши и нос. Однако отмечается — до ног такой эффект не достал, поэтому их пришлось обрабатывать репеллентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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