Китайские и узбекские арбузы заполонили Урал

Поставки арбузов и дынь из Китая и Узбекистана на Урал увеличились в семь раз

25 июля 2025 в 11:20 Размер текста - 17 +

Импорт арбузов и дынь на Урал вырос в 7 раз (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала текущего года на территорию Урала было ввезено свыше 7260 тонн арбузов и дынь, общая стоимость которых составила порядка 300 миллионов рублей. По данным регионального управления таможни, этот показатель в четыре раза превышает аналогичный прошлогодний результат в денежном выражении, а по объему рост составил почти семикратное увеличение. «Основной объем поставок бахчевых культур приходится на Узбекистан. Из этой страны поступило около 7000 тонн продукции, что эквивалентно более чем 280 миллионам рублей. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом импорт из Узбекистана вырос в 13 раз по массе и в 9 раз по стоимости», — говорится в официальном telegram-канале ФТС России. Кроме того, значительные партии арбузов и дынь поступают из Китая и государств Ближнего Востока. Наиболее активные поставки традиционно приходятся на июль. Как сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, только из Китая в этом году было ввезено более 92 тонн плодовоовощной продукции общей стоимостью 12 миллионов рублей. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост в физическом выражении — в 2 раза, в стоимостном — в 3 раза», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала текущего года на территорию Урала было ввезено свыше 7260 тонн арбузов и дынь, общая стоимость которых составила порядка 300 миллионов рублей. По данным регионального управления таможни, этот показатель в четыре раза превышает аналогичный прошлогодний результат в денежном выражении, а по объему рост составил почти семикратное увеличение. «Основной объем поставок бахчевых культур приходится на Узбекистан. Из этой страны поступило около 7000 тонн продукции, что эквивалентно более чем 280 миллионам рублей. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом импорт из Узбекистана вырос в 13 раз по массе и в 9 раз по стоимости», — говорится в официальном telegram-канале ФТС России. Кроме того, значительные партии арбузов и дынь поступают из Китая и государств Ближнего Востока. Наиболее активные поставки традиционно приходятся на июль. Как сообщил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, только из Китая в этом году было ввезено более 92 тонн плодовоовощной продукции общей стоимостью 12 миллионов рублей. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост в физическом выражении — в 2 раза, в стоимостном — в 3 раза», — отметил он.