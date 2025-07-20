Температурные качели и сильный ветер: недельный прогноз погоды на Ямале

В ЯНАО сохранится неустойчивая погода

21 июля 2025 в 14:03 Размер текста - 17 +

Синоптики дали подробный прогноз погоды на Ямале на неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 20 по 27 июля в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается переменчивая погода. Ветер будет дуть преимущественно с севера и северо-запада со скоростью от 8 до 12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 20 метров в секунду. В некоторых районах пройдут небольшие и умеренные дожди, местами возможны туманы. Об этом URA.RU сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО. Температурный режим по округу В начале недели в ночные часы температура воздуха в Тазовском районе и на севере Надымского района будет колебаться от +2 до +7 градусов. В дневное время ожидается повышение температуры до +8 — +14 градусов. В северных районах округа сохранится более прохладная погода, так в Ямальском районе максимальные значения не превысят +4 — +9 градусов. Однако к концу недели в Пуровском районе и на юге Надымского района прогнозируется потепление, и температура может достичь +20 — +23 градусов. Погода в Салехарде В течение текущей недели в Салехарде ночные температуры будут держаться на уровне около +7°C, днем воздух прогреется до +12 — +15°C. В административном центре округа прогнозируется сильный ветер, местами с порывами от 19 до 24 м/с, а в прибрежных районах — до 29 м/с. Также ожидаются осадки. К концу недели возможен рост температуры до +19°C. Погода в Новом Уренгое В газовой столице округа на текущей неделе прогнозируется усиление ветра: в отдельных районах скорость порывов достигнет 19–24 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +8 до +18 градусов. Кроме того, в Новом Уренгое ожидаются осадки в виде дождя. Погода в Ноябрьске Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от +6 — +9 до +8 — +13 градусов. К концу недели ожидается потепление до +22 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 20 по 27 июля в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается переменчивая погода. Ветер будет дуть преимущественно с севера и северо-запада со скоростью от 8 до 12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 20 метров в секунду. В некоторых районах пройдут небольшие и умеренные дожди, местами возможны туманы. Об этом URA.RU сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО. Температурный режим по округу В начале недели в ночные часы температура воздуха в Тазовском районе и на севере Надымского района будет колебаться от +2 до +7 градусов. В дневное время ожидается повышение температуры до +8 — +14 градусов. В северных районах округа сохранится более прохладная погода, так в Ямальском районе максимальные значения не превысят +4 — +9 градусов. Однако к концу недели в Пуровском районе и на юге Надымского района прогнозируется потепление, и температура может достичь +20 — +23 градусов. Погода в Салехарде В течение текущей недели в Салехарде ночные температуры будут держаться на уровне около +7°C, днем воздух прогреется до +12 — +15°C. В административном центре округа прогнозируется сильный ветер, местами с порывами от 19 до 24 м/с, а в прибрежных районах — до 29 м/с. Также ожидаются осадки. К концу недели возможен рост температуры до +19°C. Погода в Новом Уренгое В газовой столице округа на текущей неделе прогнозируется усиление ветра: в отдельных районах скорость порывов достигнет 19–24 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +8 до +18 градусов. Кроме того, в Новом Уренгое ожидаются осадки в виде дождя. Погода в Ноябрьске Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от +6 — +9 до +8 — +13 градусов. К концу недели ожидается потепление до +22 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.