Ереван парализован. «Российские туристы идут из аэропорта пешком»

17:00 02 мая 2018 0

В Армении перекрыли множество дорог. Так выглядит путь из аэропорта Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Кризис в Армении дошел до всеобщей забастовки. По словам очевидцев, туристам приходится пешком идти от аэропорта, перемещение по Еревану на автомобилях практически невозможно, парализована работа госучреждений. Дальше, по мнению экспертов, ситуация дойдет до роспуска местного парламента, но у россиян есть несколько причин отнестись к ситуации спокойно.

Причиной развития хаоса в стране стал призыв лидера оппозиции Никола Пашиняна блокировать все дороги и аэропорты страны после того, как его не утвердили премьер-министром. Сейчас в Армении далеко не все готовы рассказывать о происходящем, часть опрошенных «URA.RU» ереванских политологов кажутся напуганными. «Я уже три дня не выходил на улицу, болел, не знаю, что там происходит, не могу говорить», — признался один из собеседников издания. Многие и вовсе в эти дни не отвечают на звонки с незнакомых номеров.

Те же, кто соглашаются говорить, описывают апокалиптическую картину.

«Забастовка не всеобщая, но многие школы и университеты, например, бастуют. Очень много перекрыто дорог, в том числе и в сторону аэропорта — ее сейчас пытаются освободить. Город в значительной степени парализован: передвигаться по Еревану на автомобиле очень сложно. Но ситуация не нервная — никаких экстремальных элементов у нас нет, все спокойно.

На сколько мне известно, пытаются собрать парламент для повторного заседания, но не получается — не набирают кворум, в том числе и потому, что оппозиционеры блокируют вход», — описал происходящее корреспонденту «URA.RU» находящийся в Ереване директор Института Кавказа Александр Искандрян.

Туристам приходится добираться до города без транспорта Фото: depositphotos.com © URA.RU

Подобным образом ситуацию описывают и те, кто контактирует с диаспорами армян в России: «Я собиралась улететь 5 июня, но отменила вылет. Дорога в аэропорт частично заблокирована. Смотреть на бедных туристов, которые идут оттуда пешком, грустно. А вообще, пока все мирно. Провокаторов сами армяне вылавливают», — призналась бывшая екатеринбуржская пиарщица Яна Порубова.

В России среди экспертов наблюдается растерянность. Как пояснил корреспонденту «URA.RU» политолог Константин Калачев, проблемы в Армении были давно и сам факт их наличия сюрпризом ни для кого не является. «Проблемы начались не вчера. Попытка изменить политическую систему, чтобы сохранить власть, сработала против премьера. А дальше такие вещи всегда происходят как „снежный ком“, обвал — поэтому я, кстати, скептично отношусь к соцопросам на эту тему: сегодня еще все спокойно по отчетам, а завтра начинаются митинги», — пояснил эксперт. Среди предпосылок кризиса он также выделил политику ушедшего в отставку премьер-министра Сержа Сарсяна, который лишил права голосовать армян, проживающих за пределами страны. С учетом того, что за границей проживает примерно три четверти населения, тем самым он лишился поддержки абсолютного большинства, которое главным образом и содержит Армению своими переводами родственникам, считает Калачев.

Дальше, по мнению политолога, Армении скорее всего предстоят выборы нового парламента. При этом претендующему на этот пост Пашинян выгоднее, чтобы его избрал уже следующий состав Национального собрания. «Если его выберут сейчас — то ему надо будет договариваться с правящей партией, имея в качестве поддержки коалицию, которая может распасться. А так он становится человеком, который мог возглавить страну, но ему не дали. В ходе выборов его партия резко увеличивает свое присутствие в парламенте, и ему это гораздо более выгодно».

На отношениях с Россией происходящее, по мнению политолога, практически не скажется. В экономическом плане основной товарооборот Армении и так сегодня ориентирован на Европу, а в РФ она поставляет в основном алкоголь, и мешать этому никто не будет. В плане безопасности также есть существенные обстоятельства для сохранения дружбы «Никто не застрахован от того, что Азербайджан может попытаться вернуть себе Нагорный Карабах. И пока такая ситуация сохраняется — Армения привязана к России накрепко», — уверен Константин Калачев.

Единственное, предостерег эксперт, ситуация может усложниться, если НАТО решит вмешаться и предоставить Армении свои «гарантии безопасности». В этом случае баланс сил будет нарушен, и конфликт в Нагорном Карабахе может вспыхнуть с новой силой. К чему приведет появление новой горячей точки на дальних рубежах России, точно сейчас не может сказать никто.