Лидер оппозиции Армении призвал блокировать все дороги и аэропорты страны

После провала своей кандидатуры при назначении парламентом премьер-министра правительства Армении, лидер оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников к тотальной забастовке. Он требует массовых акций неповиновения, вплоть до блокирования всех транспортных артерий страны.
«Завтра госслужащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальца. Завтра с 8:15 блокируются все дороги Армении, метро, аэропорты, все, что возможно блокировать», — цитирует телеканал 360 обращение Пашиняна к своим сторонникам. Его сторонники в ответ заявили, что готовы продолжать массовые митинги в Ереване, отмечает агентство Nation News.
Ранее в парламенте прошло обсуждение кандидатуры Пашиняна на пост премьер-министра. Он был единственным претендентом на этот пост, но собрать необходимое количество голосов не сумел. За него проголосовало лишь 45 депутатов при необходимых 53, напоминает телеканал RT.
Как уже сообщало «URA.RU», возглавлявший правительство Армении Серж Саргсян ушел в отставку после массовых митингов, затянувшихся на несколько недель. Их участников не устроило то, что после 10 лет президенства Саргсян остался у власти, заняв пост премьера.