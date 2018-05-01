Лидер оппозиции Армении пообещал сохранить стратегической союз с Россией

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил, что в случае его избрания на должность премьер-министра Москва и Ереван сохранят стратегическое партнерство. По словам оппозиционера, никаких предпосылок для ухудшения двусторонних отношений между странами нет.
В ходе заседания национального парламента Пашинян отметил, что Россия остается стратегическим союзников Армении. Он уточнил, что Ереван сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕЭС), а также не намерен выходить из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет сайт argumenti.ru.
Напомним, что правительство Армении во главе с Сержем Саргсяном ушло в отставку на фоне протестов, проходивших в Ереване с начала апреля. Временно исполняющим обязанности главы кабмина стал вице-премьер страны Карен Карапетян. Оппозиционные фракции парламента в качестве единого кандидата выдвинули Пашиняна.