Парламент Армении не смог избрать премьер-министра

Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы правительства. За единого кандидата от оппозиционных фракций парламента проголосовало 45 депутатов при необходимом минимуме в 53 голоса.
После завершения голосования оппозиционер выступил перед своими сторонниками. Он отметил, что его победа в любом случае состоится благодаря поддержке народа: «Я вновь заявляю, что готов сформировать правительство согласия. Сразу же после положительного голосования я готов начать ряд консультаций, чтобы мы вместе решили задачи переходного периода. Мы должны преодолеть этот кризис. Вопрос в следующем — вы хотите победы своего народа или нет. Но эта победа состоится в любом случае. Вам это не остановить», — цитирует оппозиционера телеканал 360.
Напомним, что правительство Армении во главе с Сержем Саргсяном ушло в отставку после массовых протестов, проходивших в Ереване в начале апреле. Место ушедшего премьера временно занял вице-премьер страны Карен Карапетян. Оппозиционные фракции парламента в качестве единого кандидата выдвинули Пашиняна. Ранее оппозиционер заявил, что в случае его прихода во власть сохранит важные соглашения с Россией, назвав Москву стратегическим союзником.