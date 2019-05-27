Новые изменения в закон об армии позволят призывать всех?

Новые поправки в закон о военной службе, с одной стороны, должны помочь в борьбе с «липовыми» заключениями о негодности, с другой — помочь юношами с некритичными проблемами по здоровью попасть в армию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После принятия новых поправок в закон о военной службе призывники даже с тяжелыми заболеваниями могут оказаться в ловушке. Их смогут признавать годными и сразу посылать в армию в сборных пунктах, где будет установка «призывать всех».

К концу мая министерство обороны доработает изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии по призыву в армию, сообщают «Известия». Полномочия комиссий планируется расширить. Врачи смогут перепроверять здоровье молодых людей, которых ранее признали негодными, дважды в год, во время призывных кампаний. Закрепляется также понятие контрольно-медицинского освидетельствования: заключения гражданских медиков смогут ставить под сомнения и отправлять призывников на дополнительные комиссии, чтобы исключить случаи подделки справок о негодности к военной службе.

Для нечистых на руку врачей работа с призывниками стала «фабрикой дохода», считают эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В случае, если система будет работать юридически грамотно, она позволит закрыть «все лазейки для взяточников», считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. «Многолетняя практика призыва показывает, что система медицинских комиссий серьезно коррумпирована. Ежегодно следствие выявляет немалое количество призывников, которые купили себе диагноз — это очень серьезная социальная „болячка“», — говорит он «URA.RU».

Поддерживают нововведение и в организации «Офицеры России»: член президиума, генерал-майор Михаил Макарук, заявил «URA.RU», что проблема «обозначилась и идет по нарастающей, поэтому эта мера своевременна». Собеседник агентства при этом не исключает, что со стороны комиссий существует опасность «перегиба палки». «Чтобы в ряды вооруженных сил не попали действительно больные, должна вестись разъяснительная работа с комиссиями и, если потребуется, должно появиться наказание за превышение полномочий», — отмечает Макарук.

Военные врачи никак не мотивируют необходимость повторных обследований призывников с тяжелыми заболеваниями, говорят правозащитники Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По словам юриста правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Арсения Левинсона, нововведение не предлагает ничего нового, а только узаконивает то, что ранее было в подзаконных актах Минобороны и Минздрава. «Контрольно-медицинское освидетельствование всегда существовало, но раньше оно происходило заочно. Если были сомнения в диагнозе, то вызывали к себе. Эти меры могут быть обоснованы, но, с другой стороны, мы часто сталкиваемся с тем, что врач призывной комиссии никак не мотивирует необходимость прохождения человеком стационарного обследования, не объясняет недоверие к ранее пройденному, вопреки нормативам и инструкциям», — объясняет он.

Дополнительная проверка «ничем хорошим не кончится», уверен юрист центра «Антипризыв» Артем Мугунянц. «Военные врачи подчиняются приказам, а приказ у них один — призвать всех. Сейчас врач комиссии просто просматривает дела, и если у него возникают сомнения, то он выборочно вызывает к себе. Как я понимаю, теперь хотят к себе всех вызывать на повторную медкомиссию», — поясняет он. По его словам, призывники, признанные негодными к военной службе, например, районной комиссией, будут вынуждены проходить повторную комиссию в городских сборных пунктах. «Это территория, откуда нет свободного выхода. Человека туда приходит, и его там быстренько признают годным и сразу отправляют в армию», — говорит собеседник «URA.RU».

Основная суть изменений состоит в том, чтобы увеличить окно возможностей для призывников, которые были признаны негодными или ограниченно годными, но хотят попасть на службу в вооруженные силы, уверяет глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. «Сегодня появляются новые возможности, чтобы поднять уровень физического здоровья людей [в поправках закона прописывается возможность при наличии показаний направлять юношей „в медицинскую организацию для оказания помощи“, после чего их смогут вылечить и призвать]. Бывает так, что человек, не служивший в армии, ограничивает себя в некоторых гражданских правах, например, не может работать в силовых структурах. Этот закон даст молодым людям возможность через механизм переосвидетельствования получить право служить», — отмечает он.

Что касается борьбы с врачами, которые выписывают ложные справки, в Госдуме будут склоняться к «принципу добровольности», говорит «URA.RU» Шаманов. «То есть никакой „принудиловки“ не должно быть. Проведение дополнительной экспертизы, чтобы кого-то в чем-то уличить и забрать-таки в армию, нельзя ставить главной целью появления этой инициативы. Пока весь инструментарий и механизм в стадии обсуждения», — заключил парламентарий.