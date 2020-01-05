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Операция: «Спасение Зауралья». Новые супергерои. ФОТОитоги-2019

Выборы, пожары и громкие разбирательства — главные фото по версии «URA.RU»

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора в рабочий поселок Лебяжье. Курганская область, шумков вадим
Губернатор Курганской области Вадим Шумков объехал все районы регионаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

2019 год в Курганской области запомнился крупными пожарами и выборами нового губернатора, акциями протеста медиков и судебными разбирательствами. Основные события уходящего года запечатлела, глядя в объектив, фотокорреспондент «URA.RU» Екатерина Сычкова.

Масленица. Курган
Курганцы провожают зиму сжиганием чучела перед храмом Александра Невского
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Горят леса. Село Иковка
В мае Курганскую область охватили лесные пожары
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Лесные пожары. Курган
Пастушок гонит коров на пепелище сгоревшей деревни Ордина Белозерского района
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Лесные пожары. Курган
Лесные пожары в Курганской области перекинулись на жилые дома, часть людей осталась без жилья
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Разбор конструкций Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря после пожара. с Чимеево
В июле в результате пожара уничтожен Чимеевский храм, одна из наиболее почитаемых святынь
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган
Бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова обвиняют в получении взяток
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Крещенские купания. Курган
Традиционные крещенские купания в Кургане на реке Тобол
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Первая поездка митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Курган
В Зауралье прибыл новый глава Курганской и Белозерской епархии митрополит Даниил
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Единый день голосования 2019. Курган
В Курганской области состоялись одни из самых массовых выборов за последние годы. Избрали губернатора и депутатов Курганской городской думы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган
Региональное отделение «Единой России» поддержало кандидатуру самовыдвиженца Вадима Шумкова
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Единый день голосования 2019. Курган
Почти половина избирательных участков города Кургана использовала КОИБы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Конференция партии Единая Россия по вопросам участия в выборах депутатов городской думы. Курган
Андрей Потапов стал главой Кургана
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Праздник Сабантуй. Курган
Глава региона Вадим Шумков посетил мусульманский праздник Сабантуй в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Военный парад посвященный Дню Победы. Курган
Ветераны на праздновании Дня Победы в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Репетиция парада и приготовления к празднику 9 мая. Курган
Репетиция празднования Дня Победы на центральной площади Кургана
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Торжественная церемония инаугурации губернатора Вадима Шумкова. Курган
Инаугурация губернатора Курганской области Вадима Шумкова
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Торжественная церемония инаугурации губернатора Вадима Шумкова. Курган
Со вступлением в должность губернатора Вадима Шумкова поздравил коллега из Челябинской области Алексей Текслер
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Мокроусовский район. Курган
Мокроусовский район Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Туберкулезный диспансер в селе Чернавское. Курганская область
Закрытый туберкулезный диспансер в селе Чернавском, где медики устроили бунт
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Центр русской народной культуры «Лад». Ткацкая мастерская. Шадринск
Центр русской народной культуры «Лад» в Шадринске. Ткацкая мастерская
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Национальные проекты 2018-2024. Курган
Депутат Госдумы Александр Ильтяков на обсуждении национальных проектов 2018—2024 годов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Руководитель СК Богдан Францишко. Курган
Новый руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Курганской области Богдан Францишко
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Оглашение приговора экс-начальнику УФСИН Ильясову Ильгизу. Курган
Бывшего начальника УФСИН России по Курганской области Ильгиза Ильясова осудили за взятки и злоупотребление полномочиями
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган
Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ «ГиперСити»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган
Визит главы региона Вадима Шумкова в Притобольный район
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Визит полпреда Цуканова Николая и врио губернатора Шумкова Вадима в Далматовский монастырь. Шадринск
Визит полпреда Николая Цуканова и губернатора Вадима Шумкова в Далматовский монастырь
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Акция "Свеча памяти". Курган
Акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню Победы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Распиловка льда около Курганского гидроузла
Распиловка льда около Курганского гидроузла в преддверии паводка на реке Тобол
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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