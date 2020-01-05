Операция: «Спасение Зауралья». Новые супергерои. ФОТОитоги-2019

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объехал все районы региона
2019 год в Курганской области запомнился крупными пожарами и выборами нового губернатора, акциями протеста медиков и судебными разбирательствами. Основные события уходящего года запечатлела, глядя в объектив, фотокорреспондент «URA.RU» Екатерина Сычкова.
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