Армия и оружие

Герасимов: ВС России освободили Купянск и 80% Волчанска

21 ноября 2025 в 00:12
Российские войска закрепляются в Сумской и Харьковской областях

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вооруженные силы РФ освободили Купянск и более 80 % территории Волчанска. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

«Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска. Освобождено на сегодняшний день более 80% территории города», — доложил Герасимов президенту.

Генерал также добавил, что группировка войск «Север» продолжает создание полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Ранее сообщалось, что российские войска заперли в Купянске 15 батальонов ВСУ.

