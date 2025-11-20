Трамп потребовал от Зеленского немедленно согласиться на новый мирный план
Ранее Зеленский сообщил, что Украина и США будут работать над пунктами плана для окончания конфликта
Фото: Официальный сайт президента Украины
Экс-президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского немедленно согласиться на предложенный им мирный план. Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник.
«Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что когда речь идет об агрессивном таймлайне — это жесткие сроки на его условиях. Это означает как можно скорее», — цитирует чиновника «РБК-Украина».
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. Документ разрабатывался при участии высших должностных лиц американской администрации, а также представителей Украины и РФ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.