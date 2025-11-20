Россияне спорят о переименовании Волгограда в Сталинград
После майского опроса количество людей, которые выступили за переименование города, выросло на 6%
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Дискуссия о переименовании Волгограда в Сталинград идет уже не первый год. Согласно данным опроса Новостей Mail, 59% россиян высказались за возвращение городу наименования, которое он носил с 1925 по 1961 годы.
«59% россиян поддерживают или скорее поддерживают переименование, 39% — не поддерживают, 2% затруднились ответить», — следует из результатов опроса News Mail. В исследовании участвовали свыше 17 тысяч респондентов из более чем 50 регионов РФ. Опрос проводился 19-20 ноября.
В редакции также отметили, что по сравнению с исследованием, которое проводилось порталом 5-6 мая, число сторонников переименования Волгограда возросло на 6%. В ходе нынешнего опроса выяснилось, что значительная часть респондентов, 73%, выступающих за переименование, полагают, что возвращение исторического названия городу важно как дань памяти подвигу в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, 45% опрошенных отмечают необходимость восстановления исторической справедливости, 32% считают, что это будет способствовать патриотическому воспитанию, а 25% утверждают, что наименование «Сталинград» имеет более широкое мировое признание по сравнению с «Волгоградом».
В ходе опроса среди тех респондентов, кто не поддержал инициативу о переименовании городов, были выявлены следующие аргументы. Большинство из них (52%) считают, что бюджетные средства следует направлять на развитие города, а не на переименование. 47% опрошенных выразили нежелание связывать название города с именем Сталина, а 23% не хотят, чтобы город ассоциировался исключительно с военными событиями. Кроме того, 18% респондентов убеждены в бессмысленности возврата к прошлым названиям, а 11% считают, что смена наименований создает путаницу.
- )21 ноября 2025 00:21В городе жить его жителям. Думаю, только они могут выбрать, как будет называться их город.
- Алексей20 ноября 2025 23:44Именем тирана город называть нельзя.