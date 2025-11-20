Россияне спорят о переименовании Волгограда в Сталинград

После майского опроса количество людей, которые выступили за переименование города, выросло на 6% Фото: Роман Наумов © URA.RU

Дискуссия о переименовании Волгограда в Сталинград идет уже не первый год. Согласно данным опроса Новостей Mail, 59% россиян высказались за возвращение городу наименования, которое он носил с 1925 по 1961 годы.

«59% россиян поддерживают или скорее поддерживают переименование, 39% — не поддерживают, 2% затруднились ответить», — следует из результатов опроса News Mail. В исследовании участвовали свыше 17 тысяч респондентов из более чем 50 регионов РФ. Опрос проводился 19-20 ноября.

В редакции также отметили, что по сравнению с исследованием, которое проводилось порталом 5-6 мая, число сторонников переименования Волгограда возросло на 6%. В ходе нынешнего опроса выяснилось, что значительная часть респондентов, 73%, выступающих за переименование, полагают, что возвращение исторического названия городу важно как дань памяти подвигу в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, 45% опрошенных отмечают необходимость восстановления исторической справедливости, 32% считают, что это будет способствовать патриотическому воспитанию, а 25% утверждают, что наименование «Сталинград» имеет более широкое мировое признание по сравнению с «Волгоградом».

