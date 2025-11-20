Белый дом подтвердил встречу представителей США с Зеленским

Белый дом подтвердил проведение встречи Владимира Зеленского с высокопоставленными американскими представителями и выразил оптимизм по итогам встреч. Одновременно администрация Дональда Трампа заявила о поддержке нового плана урегулирования украинского кризиса. Об этом заявили в Белом доме на пресс-брифинге, трансляцию вел телеканал Fox News.

«Уиткофф и Рубио контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана. На прошлой неделе они встречались с украинскими представителями для обсуждения нового плана урегулирования <...> Министр армии Дрискол настроен оптимистично по итогам встречи с Владимиром Зеленским сегодня», — об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.