Руководство Украины — преступная группировка: главные заявления Путина со встречи с командованием ВС РФ

Владимир Путин провел экстренную встречу с российским военным командованием (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с ведущим командованием российской армии. Российский лидер заявил, что политическое руководство Украины с марта прошлого года представляет собой преступную группировку, которая узурпировала власть.

Также собеседники обсудили обстановку в зоне спецоперации, особенно затронули купянское и краматорские направления, где в последние месяцы проходили активные бои. Главные заявления с экстренного заседания — в материале URA.RU.

«Народ надеется на результат»

В ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад» Владимир Путин подчеркнул, что народ России надеется на своих военнослужащих и ожидает нужного стране результата. Президент подчеркнул, что у России свои задачи, и главная из них — безусловное достижение целей специальной военной операции.

«Все задачи будут выполнены»

Президент страны также констатировал, что все задачи, поставленные перед группировкой войск «Запад» на совещании 25 октября, были выполнены, за что он поблагодарил личный состав группировки за результат их работы. Глава государства выразил уверенность в том, что планы, намеченные на совещании с военными 20 ноября, также будут исполнены.

У ВСУ должна быть возможность сдаться

Отдельно Владимир Путин обратил внимание на гуманитарные аспекты ведения боевых действий. Он заявил, что украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен, и попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова доложить, удается ли создать для этого необходимые условия.

В ответ глава Генштаба доложил, что условия для сдачи в плен украинских военных созданы, и, учитывая безвыходное положение, многие из них принимают такое решение. Однако Герасимов указал на серьезную проблему: большинство желающих сдаться в плен находятся под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками со стороны своих же подразделений. Причем ситуация осложняется тем, что руководство Украины не дает никаких указаний своим войскам на этот счет и это затрудняет положение тех, кто хотел бы сдаться, но боится за свою жизнь.

Путин: Украина удерживает власть ради обогащения

Президент России в ходе выступления также подчеркнул, что действующие власти в Киеве сохраняют свои позиции исключительно в корыстных целях. По мнению российского лидера, украинская верхушка безразлична к жизням обычных граждан и военнослужащих. Заявление Путина прозвучало на фоне коррупционного скандала на Украине.

Президент РФ заявил, что политическое руководство Украины с марта прошлого года является просто преступной группировкой, узурпировавшей власть. Путин отметил, что руководство Украины думает в первую очередь о личной выгоде. «Для всех понятно, что люди в руководстве Украины сидят на золотых горшках. Вряд ли они думают о судьбе простых людей и солдат», — отметил президент в эфире телеканала «Россия 24».

Горячие точки на сегодняшний день

В рамках оперативной ситуации Владимир Путин также попросил командующего группировкой «Юг» доложить о ситуации в Константиновке, где, насколько ему известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта, а также в целом на краматорско-дружковском направлении и вокруг Северска. Кроме того, Путин выразил желание заслушать доклад начальника Генерального штаба по ситуации в зоне ответственности группировки «Центр». Герасимов отметил, что под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, а более 80% территории Волчанска уже под контролем РФ. Завершается освобождение Иванополья, сообщил командующий «Южной» группировкой войск.

Купянск освобожден после долгих боев

Докладывая об общей обстановке, начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжают выполнять ранее поставленные задачи и наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании. В числе конкретных успехов он отметил, что бойцы из группировки «Запад» освободили город Купянск.

В самом городе и на прилегающей к нему территории заблокированы около 15 батальонов ВСУ. Об этом также сказал Путин.

Успехи бойцов из группировки «Запад»

Командующий группировкой «Запад» в своем докладе сообщил президенту о конкретных тактических достижениях на своем участке фронта. Он заявил, что группировка освободила Петропавловку и ведет бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. При этом он подчеркнул, что группировка «Запад» отбила все контратаки, предпринятые ВСУ.