Курганские школы провалили проверку департамента образования
Власти пригрозили школам внеплановыми проверками за ошибок на сайтах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Департамент образования и науки Курганской области выяснил, что подавляющее большинство проверенных учебных заведений нарушают законодательство при размещении информации на сайтах и составлении образовательных программ. В ходе мониторинга безопасности нарушения были выявлены у 18 из 25 организаций, что составляет 72% от общего числа. Об этом сообщается в отчете об итогах проведения мониторинга и информационном письме ведомства.
«Департамент предупреждает, что отсутствие обязательной информации на сайте является индикатором риска и может стать основанием для внеплановой проверки. Руководителям муниципальных органов и школ поручено провести разъяснительную работу с ответственными сотрудниками и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц», — говорится в информационном письме Департамента образования. Документ загружен на сайт ведомства.
Основные претензии проверяющих касались отсутствия образовательных программ в разделе «Сведения об образовательной организации» или их несоответствия федеральным требованиям. В документах часто отсутствовали поурочное планирование и кодификаторы для ОГЭ, либо тексты были просто скопированы с федеральных образцов без адаптации под конкретную школу. Также на сайтах находили устаревшую или лишнюю информацию. По итогам проверки всем нарушителям объявлены предостережения.
Ранее URA.RU сообщало, что департамент образования Курганской области составил рейтинг школ по итогам ЕГЭ. Лучшими стали Лицей-интернат для одаренных детей (1 место) и гимназия №31 (2 место). Их успех объясняется большим количеством выпускников, сдавших экзамены на высокие баллы.
