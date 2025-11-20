Курганские школы провалили проверку департамента образования

Власти пригрозили школам внеплановыми проверками за ошибок на сайтах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент образования и науки Курганской области выяснил, что подавляющее большинство проверенных учебных заведений нарушают законодательство при размещении информации на сайтах и составлении образовательных программ. В ходе мониторинга безопасности нарушения были выявлены у 18 из 25 организаций, что составляет 72% от общего числа. Об этом сообщается в отчете об итогах проведения мониторинга и информационном письме ведомства.

«Департамент предупреждает, что отсутствие обязательной информации на сайте является индикатором риска и может стать основанием для внеплановой проверки. Руководителям муниципальных органов и школ поручено провести разъяснительную работу с ответственными сотрудниками и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц», — говорится в информационном письме Департамента образования. Документ загружен на сайт ведомства.

Основные претензии проверяющих касались отсутствия образовательных программ в разделе «Сведения об образовательной организации» или их несоответствия федеральным требованиям. В документах часто отсутствовали поурочное планирование и кодификаторы для ОГЭ, либо тексты были просто скопированы с федеральных образцов без адаптации под конкретную школу. Также на сайтах находили устаревшую или лишнюю информацию. По итогам проверки всем нарушителям объявлены предостережения.

