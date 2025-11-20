Принят закон о платном доступе компаний к базам МВД о физлицах

Госдума открыла коммерческим структурам доступ к базам данных МВД Фото: Роман Наумов © URA.RU

Госдума утвердила в третьем чтении закон, который позволяет коммерческим организациям и банкам получать платный доступ к информационным базам Министерства внутренних дел через систему межведомственного электронного взаимодействия. Соответствующие изменения были внесены правительством в статью 17 федерального закона «О полиции». Об этом сообщают СМИ.

«Информация, содержащаяся в банках данных, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются правительством РФ», — говорится в тексте поправки, которую приводит агентство «Интерфакс».

До внесения этих изменений доступ к данным полиции предоставлялся исключительно государственным органам и их должностным лицам. Теперь этот круг расширен за счет частных организаций при условии оплаты услуг. В базах МВД содержится информация о судимостях, розыске, административных правонарушениях, а также данные о регистрации граждан, выданных паспортах, водительских удостоверениях и владельцах автомобилей. Кроме того, системы ведомства фиксируют миграционный статус, сведения о пересечении границы и разрешениях на проживание. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

