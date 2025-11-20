Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Принят закон о платном доступе компаний к базам МВД о физлицах

21 ноября 2025 в 00:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Госдума открыла коммерческим структурам доступ к базам данных МВД

Госдума открыла коммерческим структурам доступ к базам данных МВД

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Госдума утвердила в третьем чтении закон, который позволяет коммерческим организациям и банкам получать платный доступ к информационным базам Министерства внутренних дел через систему межведомственного электронного взаимодействия. Соответствующие изменения были внесены правительством в статью 17 федерального закона «О полиции». Об этом сообщают СМИ. 

«Информация, содержащаяся в банках данных, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются правительством РФ», — говорится в тексте поправки, которую приводит агентство «Интерфакс».

До внесения этих изменений доступ к данным полиции предоставлялся исключительно государственным органам и их должностным лицам. Теперь этот круг расширен за счет частных организаций при условии оплаты услуг. В базах МВД содержится информация о судимостях, розыске, административных правонарушениях, а также данные о регистрации граждан, выданных паспортах, водительских удостоверениях и владельцах автомобилей. Кроме того, системы ведомства фиксируют миграционный статус, сведения о пересечении границы и разрешениях на проживание. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Продолжение после рекламы

Ранее депутаты от ЛДПР предложили разрешить органам внутренних дел получать сведения, составляющие медицинскую тайну, в частности данные о наличии полиса ДМС у мигрантов. По их мнению, это упростит выявление иностранных граждан, которые пытаются избежать ответственности за отсутствие полиса, ссылаясь на право на бесплатную экстренную медицинскую помощь. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал