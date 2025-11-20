Принят закон о платном доступе компаний к базам МВД о физлицах
Госдума открыла коммерческим структурам доступ к базам данных МВД
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Госдума утвердила в третьем чтении закон, который позволяет коммерческим организациям и банкам получать платный доступ к информационным базам Министерства внутренних дел через систему межведомственного электронного взаимодействия. Соответствующие изменения были внесены правительством в статью 17 федерального закона «О полиции». Об этом сообщают СМИ.
«Информация, содержащаяся в банках данных, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяются правительством РФ», — говорится в тексте поправки, которую приводит агентство «Интерфакс».
До внесения этих изменений доступ к данным полиции предоставлялся исключительно государственным органам и их должностным лицам. Теперь этот круг расширен за счет частных организаций при условии оплаты услуг. В базах МВД содержится информация о судимостях, розыске, административных правонарушениях, а также данные о регистрации граждан, выданных паспортах, водительских удостоверениях и владельцах автомобилей. Кроме того, системы ведомства фиксируют миграционный статус, сведения о пересечении границы и разрешениях на проживание. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Ранее депутаты от ЛДПР предложили разрешить органам внутренних дел получать сведения, составляющие медицинскую тайну, в частности данные о наличии полиса ДМС у мигрантов. По их мнению, это упростит выявление иностранных граждан, которые пытаются избежать ответственности за отсутствие полиса, ссылаясь на право на бесплатную экстренную медицинскую помощь.
