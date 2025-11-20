В Екатеринбурге накрыли нелегальный ларек, где закупались два района
Магазин торговал спиртным и днем, и ночью
В Екатеринбурге сотрудники полиции и общественники накрыли ларек, в котором нелегально продавали алкоголь. Точка на проспекте Космонавтов, 23/1 пользовалась спросом у жителей Уралмаша и Эльмаша. Об этом рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.
«Сотрудники отдела полиции №15 изъяли из незаконного оборота весь алкоголь — пиво, водку и коньяк. Продукция весьма сомнительного происхождения — на нее не оказалось сопроводительных документов», — рассказал Чукреев в своем telegram-канале.
Хозяйка точки от действий правоохранителей была не в восторге. Вела себя вызывающе и мешала работе полиции.
Также была изъята нелегальная табачная продукция. Срок размещения ларька истек еще в мае, однако предприниматель добился принятия обеспечительных мер через суд.
Ранее в районе Сортировки был накрыт магазин, где продавали просроченные продукты, контрафактный алкоголь и безакцизные сигареты, а также реализовывали вейпы несовершеннолетним. Кроме того, был выявлен подпольный цех по производству алкогольной продукции в кальян-баре на улице Первомайской.
