ВС России завершают освобождение Иванополья
Освобождение населенного пункта завершается
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Российская армия находится на заключительном этапе освобождения населенного пункта Иванополье. Об этом заявил командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев.
«На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье», — доложил командующий в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Оно проходило в рамках посещения главы государства одного из командных пунктов группировки «Запад».
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что большинство солдат ВСУ, которые хотят сдаться в плен, находятся под угрозой уничтожения со стороны Украины. При этом российские войска развили наступление по всем направлениям и продолжают выполнять поставленные в ходе СВО задачи.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
