ВС России завершают освобождение Иванополья

21 ноября 2025 в 00:28
Освобождение населенного пункта завершается

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Российская армия находится на заключительном этапе освобождения населенного пункта Иванополье. Об этом заявил командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев.

«На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье», — доложил командующий в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Оно проходило в рамках посещения главы государства одного из командных пунктов группировки «Запад».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что большинство солдат ВСУ, которые хотят сдаться в плен, находятся под угрозой уничтожения со стороны Украины. При этом российские войска развили наступление по всем направлениям и продолжают выполнять поставленные в ходе СВО задачи.

