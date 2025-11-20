Логотип РИА URA.RU
Войска России прорываются в направлении Красного Лимана

21 ноября 2025 в 00:30
Российские бойцы штурмуют краснолиманское направление

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские военные формирования активно продвигаются в направлении Красного Лимана. Эту информацию озвучил командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев. 

«Штурмовые группы 25-й армии активно продвигаются в направлении города Красный Лиман. Это крупнейший железнодорожный узел в регионе», — заявил Кузовлев в докладе президенту России Владимиру Путину. Трансляцию с места события ведет канал «Россия 24».

URA.RU уже писало, что лидер Российской Федерации осуществил визит на один из командных пунктов военной группировки «Запад». На совещании с высшим военным руководством прозвучало, что продвижение российских военных продолжается на фоне завершения освобождения Ямполя. На других участках фронта также отмечаются успехи: в Харьковской области группировка «Север» освободила значительную часть Волчанска, под Купянском оказались заблокированы 15 батальонов ВСУ. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

