Пермский бизнес готовится к реформе налогообложения: как нововведение повлияет на предпринимателей

В Пермском крае с 2026 года планируют ввести специальный налоговый режим для малого бизнеса. Инициатива получила название «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН), передает пресс-служба правительства региона.

«В законодательное собрание Прикамья внесен законопроект о введении АУСН с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года. Инициатива подготовлена в соответствии с федеральным законодательством и направлена на поддержку небольших компаний и индивидуальных предпринимателей», — указано на сайте ведомства.

В краевом кабмине пояснили, что новый режим должен снизить налоговую и административную нагрузку на микробизнес и упростить взаимодействие с ФНС. «Внедрение автоматизированной упрощенной системы — это шаг к созданию максимально удобной среды для предпринимателей. Чем меньше времени бизнес тратит на отчетность и бюрократию, тем больше — на развитие, инвестиции и производство новых товаров и услуг», — уверены авторы проекта.

Согласно законопроекту, применять АУСН смогут организации и ИП с численностью сотрудников не более пяти человек, годовым доходом до 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн рублей. Для них устанавливаются фиксированные налоговые ставки: 8% при объекте «доходы» и 20% при объекте «доходы минус расходы», без права их снижения на региональном уровне. Такой режим освободит плательщиков от налога на прибыль, НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности, налога на имущество организаций и физлиц (кроме объектов, облагаемых по кадастровой стоимости), НДС, а также от уплаты большинства страховых взносов, кроме взносов от несчастных случаев и профзаболеваний. Кроме того, бизнесу не придется сдавать большую часть налоговой отчетности.