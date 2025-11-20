Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Герасимов: бойцы ВСУ оказались под угрозой расстрела

21 ноября 2025 в 00:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Герасимов отметил, что солдаты ВСУ не могут сдаться в плен из-за реальной угрозы для жизни

Герасимов отметил, что солдаты ВСУ не могут сдаться в плен из-за реальной угрозы для жизни

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Большинство солдат ВСУ, которые хотят сдаться в плен, находятся под угрозой уничтожения со стороны Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время визита президента РФ Владимира Путина в один из командных пунктов группировки «Запад».

«Большинство из них (сдающихся в плен украинских военнослужащих) находятся под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же. То есть они не могут выполнить эту задачу», — сказал Герасимов.

Ранее начальник Генштаба сообщил, что ВС РФ развили наступление по всем направлениям. По его словам, российские военные продолжают выполнять поставленные в ходе СВО задачи. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал