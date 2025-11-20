Герасимов: ВС РФ развили наступление по всем направлениям
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
В рамках проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации сохраняют активность и осуществляют наступательные действия на большинстве направлений. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время визита президента РФ Владимира Путина в один из командных пунктов группировки «Запад».
«В рамках проведения специальной военной операции вооруженные силы реализуют поставленные задачи. Объединенная группировка войск продвигается вперед на большинстве направлений, закрепляя достигнутые успехи», — доложил Герасимов.
Также Герасимов рассказал о бедственном положении ВСУ под Купянском и Красноармейском. Он сообщил, что значительное число военнослужащих ВСУ сталкивается с серьезными трудностями и не имеет возможности сдаться из-за риска подвергнуться обстрелу со стороны собственных вооруженных формирований.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
