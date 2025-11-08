От командира взвода до замминистра: что известно о новом заместителе Белоусова

Александру Санчику 59 лет Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Юг» Александра Санчика заместителем министра обороны. Опытный генерал прошел путь от командира танкового взвода до руководства крупными военными операциями в Сирии и на Донбассе.

Под его командованием бойцы группировки войск «Юг» за одни сутки ликвидировали до 900 бойцов ВСУ в ноябре 2024 года. Санчик известен как один из ярких представителей современной военной школы. За свои заслуги он награжден несколькими орденами. Что известно о генерал-полковнике — в материале URA.RU.

Биография

Александр Санчик родился 15 октября 1966 года в Узбекской ССР, в городе Андижане. В 1985 году он стал курсантом Ташкентского высшего танкового командного училища. После распада Советского Союза он принял российское гражданство и продолжил службу в армии. Его образовательный путь начался в 2000 году в Общевойсковой академии ВС РФ. Спустя семь лет он окончил Военную академию Генерального штаба.

Военная карьера

В последний год Александр Семенович командовал группировкой «Юг» Фото: сайт Правительства Амурской области

Александр Санчик за время службы поднялся от командира танкового взвода до врио командующего войсками Восточного военного округа. Он участвовал в конфликте с Грузией, операциях против незаконных формирований на Северном Кавказе, отражал нападение боевиков на Ингушетию в 2004 году, а также служил в Сирии.

В октябре 2020 года Санчик стал командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией (Приамурье и Хабаровский край), позже — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

За свою службу Санчик был награжден множеством медалей и орденов, включая Орден Жукова и Орден За военные заслуги. Также его наградили юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» и медалями «За отличие в военной службе» разных степеней.

Назначение командующим группировкой войск «Юг»

Санчик награжден орденом «За военные заслуги» и орденом Жукова Фото: mil.ru / via Global Look Press / Global Look Press

Уже в ноябре 2024-го Санчика назначили врио командующего группировкой войск «Юг». На этой должности он сменил генерал-полковника Геннадия Анашкина.

Под его руководством группировка войск «Юг» успешно отразила две контратаки ВСУ, в результате чего противник потерял до 900 бойцов. Российские бойцы добились значительных успехов на передовой, улучшив свои позиции и нанеся удары по нескольким подразделениям ВСУ. происходили По данным Минобороны РФ, бои шли в населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное ДНР.

Личная жизнь