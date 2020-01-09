23 события 2020 года, к которым должен подготовиться каждый уралец

В 2020 году регионы Большого Урала пройдут испытание выборами, большими проектами и визитами первых лиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый год нового десятилетия принесет Большому Уралу выборы главы одного региона и кампании в трех региональных Заксобраниях, саммиты ШОС и БРИКС, визиты первых лиц государства и открытие знаковых объектов. Не обойдется без суровых инспекций, политических и кадровых интриг. «URA.RU» подготовило список самых ожидаемых событий 2020 года.

Январь. Федеральная инспекция на Ямале

В январе Ямал ждет проверка Росприроднадзора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале года на Ямал должна приехать руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, которая в своем Instagram называла подразделение в «тюменской матрешке» самым проблемным территориальным органом в России. Также вероятен ее визит в Ханты-Мансийск. В регионах уже готовятся к разносу и кадровым перестановкам.

Февраль. Начало проверки уральских регионов полпредом

Ожидается, что в феврале полпред президента России в УрФО Николай Цуканов начнет объезд уральских регионов с целью проверки исполнения нацпроектов (указов президента РФ). В 2019 году Цуканов с июля по декабрь объехал все субъекты УрФО, и к каждом находил поводы для критики. Во время последнего визита — в Свердловскую область — Цуканов анонсировал изменение формата инспекций.

Отныне полпред будет приезжать в конкретный регион не чтобы покритиковать чиновников и обратить внимание на слабые стороны, а продемонстрировать лучшие практики исполнения нацпроектов.

Соревнования на Южном Урале на фоне допингового скандала

Челябинский Миасс в четвертый раз примет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Ожидается, что в соревнованиях примут участие около ста фристайлеров со всего мира, включая уральцев, вошедших в состав сборной России. Учитывая нависающие над страной санкции WADA, которые могут вступить в силу после решения спортивного арбитража в Лозанне (CAS), подобные региональные мероприятия приобретают особую ценность.

Несмотря на допинговый скандал, Миасс примет Кубок мира по фристайлу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Март. Международный кинофестиваль «Дух огня»

Главное культурное событие Югры, которое традиционно посещают звезды российского кинематографа, состоится 5—9 марта в Ханты-Мансийске. Ранее организаторы анонсировали, что в 2020 году на фестивале, помимо прочего, будет организован показ одного из эпизодов сериала «Игра престолов». Причем в качестве почетного гостя могут пригласить одного из актеров картины.

Шахматный турнир в Екатеринбурге

С 15 марта по 2 апреля Екатеринбург будет принимать турнир претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге. Впервые лучшие шахматисты со всего мира на две недели соберутся в уральской столице, чтобы определить, кто впоследствии поспорит за мировую шахматную корону (титул чемпиона мира) с норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов прошел в 2018 году в Берлине.

Апрель. Официальный старт избирательных кампаний на Урале

В апреле в Пермском крае пройдут довыборы Заксобрание сразу в трех округах. Жители региона решат, кто заменит в парламенте Егора Заворохина, которого в августе 2018-го приговорили к трем годам колонии, Александра Шалаева, скончавшегося в сентябре, и Владимира Подкорытова, признанного виновным в налоговых преступлениях. Дата выборов пока не назначена: власти не могут найти подходящих кандидатов.

Избирательные кампании на Урале стартуют в апреле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Май. День Победы, к которому готовились пять лет

В этом году к главному празднику России — 9 Мая — приковано особое внимание: победе СССР в Великой Отечественной войне исполняется 75 лет. В связи с этим ожидается, во-первых, увеличение финансирования торжественных мероприятий в регионах (и, соответственно, их размаха), а во-вторых, приезд на Урал иностранных делегаций (чиновники уже начали согласовывать визиты статусных зарубежных гостей).

Довыборы в свердловское Заксобрание

Имя нового депутата Заксобрания Свердловской области станет известно 17 мая. Если мэр Ивделя Петр Соколюк проявит себя на праймериз «Единой России», он станет главным претендентом на место Виталия Сухова (скончался в августе прошлого года) в парламенте.

Июнь. Триумфальное возвращение Теодора Курентзиса в Прикамье

Дягилевский фестиваль в Перми — одно из главных культурных событий Урала — в этом году пройдет с 18 по 28 июня. На площадках города состоится несколько десятков мероприятий: ночные концерты, музыкальные и хореографические премьеры, выставки. Также организаторы запланировали лекции по театральному искусству, мастер-классы известных музыкантов, встречи с художниками и режиссерами.

В июне Теодор Курентзис вернется в Пермь Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Известно, что, несмотря на конфликт с краевым властями, фестиваль в этом году возглавит дирижер с мировым именем Теодор Курентзис, летом оставивший пост пермского оперного театра и уехавший из Перми.

Старт саммитов БРИКС и ШОС

Несмотря на «переезд» основной части саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург Южному Уралу досталось кое-что важное. За месяц до прибытия в Россию иностранных лидеров здесь пройдут международные спортивные игры. Между командами России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР разыграют 48 комплектов наград в шести видах: боксе, ушу, самбо, настольном теннисе, волейболе и стритболе. Церемония закрытия игр пройдет 27 июня на ледовой арене «Трактор».

Окончание главной стройки Югры

Строительство перинатального центра в Сургуте должно завершиться в июне Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Власти ХМАО обещают 30 июня завершить возведение перинатального центра в Сургуте, который станет одним из самых современных и оснащенных в России. Его стоимость превышает 10,5 миллиарда рублей. Ввод объекта в эксплуатацию откладывался уже несколько раз с 2017 года.

Июль. Открытие итальянского «Иннопрома»

Крупнейший промышленный форум страны, «Иннопром», пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. В этом году страной-партнером выставки впервые станет Италия. Еще одно нововведение — за день до начала работы секций организаторы устроят обход для VIP-делегаций. В прошлом году главным событием выставки был визит президента РФ Владимира Путина. Кто будет самым статусным гостем в этот раз, пока неизвестно.

Российско-Китайское ЭКСПО

В этом году российско-китайское ЭКСПО пройдет в Екатеринбурге в шестой раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Параллельно с «Иннопромом» и на той же площадке — в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» — пройдет шестое Российско-Китайское ЭКСПО, которое уже застолбило за собой статус главной площадки для общения двух стран.

Старт культурной программы БРИКС и ШОС в Челябинске

Через два дня после окончания саммита БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС в Санкт-Петербурге в Челябинске 25 июля откроется культурная программа форумов. В настоящий момент ее нюансы находятся в проработке.

Август. Строительство нового зала Свердловской филармонии

В конце лета, по оценкам экспертов, должно начаться строительство нового зала Свердловской филармонии в центре Екатеринбурга, которое еще до презентации самого проекта спровоцировало горячую дискуссию. В ноябре губернатор Евгений Куйвашев показал, как будет выглядеть сооружение, которого спроектировало бюро британского архитектора Захи Хадид. По словам главы региона, эта филармония будет одной из лучших не только в России, но и мире.

По задумке свердловских властей, новый зал филармонии станет одним из лучших в мире Фото: скриншот

Третий заезд губернатора Артюхова

В августе глава ЯНАО Дмитрий Артюхов уже в третий раз поедет по дорогам округа. В 2019 году губернатор проехал за рулем Lada XRay более тысячи километров от Надыма до Ноябрьска. Тогда он пообещал, что поездки по региону станут ежегодными. Что нового придумает самый молодой губернатор России в 2020 году — пока загадка даже для его команды.

Сентябрь. Единый день голосования, важный для трех регионов

В 2020 году жителям трех уральских регионов — Курганской области, ХМАО и Челябинской области — предстоит выбрать депутатов региональных парламентов. На Южном Урале 13 сентября, помимо областной кампании, пройдут выборы почти во всех городах области, после чего представительные органы изберут глав муниципалитетов.

Сенатор Сергей Лисовский осенью может лишиться поста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главная интрига выборов на Ямале — насколько сильно по итогам голосования изменится состав фракции единороссов. По прогнозам инсайдеров, в состав следующего созыва не войдет ряд политиков, которые по разным причинам не посещают заседания. Кроме того, может измениться представительство справедливороссов, коммунистов и либерал-демократов. По прогнозам, в Зауралье обновится более половины действующего состава думы из 36 депутатов. В числе основных вопросов — сумеет ли сохранить свой пост сенатор Сергей Лисовский.

Кроме того, в 2019 году пройдут выборы губернатора ХМАО. Наталья Комарова, возглавляющая регион с 2010-го, намерена занимать этот пост на протяжении еще как минимум пяти лет: соответствующее заявление она сделала в ноябре.

Визит Путина в Екатеринбург

Президенты России и Киргизии встретятся в Екатеринбурга в сентябре Фото: пресс-служба Кремля

Во второй половине сентября в Екатеринбурге пройдет девятая Российско-Киргизская конференция с участием первых лиц обеих стран. Главными гостями форума станут президент России Владимир Путин, который в марте прошлого года сам анонсировал встречу, и его коллега из Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Октябрь. Открытие второго аэропорта в Тюменской области

Осенью в Тобольске откроется аэропорт, строительство которого началось всего год назад. Проект создается за счет холдинга «Сибур» — одного из главных инвесторов в экономику Тюменской области, который создал в Тобольске мощный нефтехимический кластер (проекты «Тобольск-полимер» и «Забсибнефтехим»). Аэропорт станет вторым в регионе после тюменского Рощино, что, по мнению некоторых экспертов, увеличит туристическую привлекательность области.

Ноябрь. Уральские олигархи поспорят за статус на главном вечере элиты

В ноябре уральские олигархи поспорят с Андреем Симановским за статус самого щедрого бизнесмена Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2019 году на «Екатерининской ассамблее» — главном благотворительном вечере региона (учитывая высокий статус гостей) — был установлен рекорд. Представителям политического и бизнес-истеблишмента за несколько часов удалось собрать 86,5 миллионов рублей для больных детей — больше, чем за все предыдущие девять лет. А статус главного жертвователя закрепился за бизнесменом Андреем Симановским, который только за стол губернатора выложил 35 миллионов рублей. Ключевые интриги на 2020 год — удастся ли участникам аукциона поддержать этот уровень и сменится ли его главный организатор.

Декабрь. Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске

Учитывая интерес к этому виду спорта, Челябинску стоит готовиться к приезду самых статусных спортсменов, отраслевых чиновников и массы болельщиков из других регионов. До этого чемпионат России проводился в Сочи, Челябинск отвоевал у южной столицы России этот турнир благодаря успешному проведению юниорского Гран-при в сентябре 2019-го.

Тюмень предпримет новую попытку стать столицей

В 2020 году Тюмень может завоевать статус киберстолицы России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В начале зимы в Тюмени пройдет киберфорум. Столица Западной Сибири стремится стать новым центром киберспорта в России после Москвы: региональные власти активно поддерживают это направление, которое сначала рассматривалось как способ отвлечь молодежь от протестов, а затем переросло в бизнес и способ привлечения инвесторов в Тюменскую область.

Декабрь. Открытие стратегического проекта на Ямале

К концу года власти Ямала должны открыть движение по мосту через реку Пур. Строительство долгожданного для ямальцев моста началось в конце 2018 года и по планам должно было завершиться в 2021 году. Несмотря на масштаб работ, строители пообещали, что проезд для легковых машин по мосту откроют в конце 2020 года. Стратегически важный для округа мост соединит центральную и восточную части с западной (поселок Уренгой и Красноселькупский район) и даст выход на крупное Ванкорское месторождение «Роснефти».