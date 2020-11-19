Пермские инсайды: Махонин удивил элиту

Какие книги сейчас могут читать в Пермском крае Коллаж: URA.RU

Пока нового министра для пермского правительства пытаются найти в Российской академии наук, в кулуарах обсуждают назначение кабмина. Бизнес схватился за голову, ведь новых министров много и как с ними налаживать контакты, непонятно. Меж тем, депутата гордумы Перми Тимофея Чащихина якобы заметили в подпольном казино, а оппозиционер Константин Окунев уезжает из Пермского края.

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Губернатор Дмитрий Махонин удивил региональные элиты

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что пермские политические и бизнес элиты очень удивились состоявшемуся назначению правительства Пермского края. «Никто не понимает, что это за люди, откуда они и самое главное — чего от них ждать», — говорит инсайдер. Он утверждает, что теперь политики и представители бизнеса пытаются выяснить, с какой стороны можно подступиться к новым членам правительства. Впрочем источники из политической тусовки региона озадачены. «В правительство пришли новые люди. Все наработанные связи, в том числе коррупционные, рушатся», — говорят слухачи.

Министра по туризму ищут в академии наук

Поговаривают, что главой нового министерства по туризму и молодежной политике Пермского края хотят сделать начальника управления международного сотрудничества Российской академии наук Сергея Маленко. «Маленко уже предложили или еще только хотят предложить. Правда, есть сомнения, что он захочет вернуться в Пермь», — говорит инсайдер.

Закон не позволил ликвидировать министерство

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сообщается, что при обновлении пермского правительства планировали полностью ликвидировать министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, но это не позволил закон. «Сейчас это министерство превратилось в некий рудимент, которое не обладает какими-то уникальными самостоятельными полномочиями. Его функции можно было бы передать минтерразвитию, но нельзя», — уточнил инсайдер. Он говорит, что при объединении Коми-Пермяцкого округа и Пермской области законодательно было установлено, что должен быть единый исполнительный орган, отвечающий за всю территорию Коми-округа. И сейчас данным органом как раз является министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.

Малых партий боятся

Поговаривают, что представители малых партий готовятся к выборам 2021 года и начали переговоры с пермскими СМИ. В частности, якобы представители «Зеленой альтернативы» пытались договориться с некоторыми редакциями на приобретение целых пакетов по комплексному освещению своей деятельности. «Правда, пермские СМИ, похоже, чего-то боятся. Не знают, можно ли дружить с новыми партиями или можно потом получить за дружбу с ними», — добавляет инсайдер.

У депутата пермской гордумы игровая зависимость?

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сообщается, что депутат пермской гордумы Тимофей Чащихин, занявший кресло народного избранника по спискам «Единой России», якобы является азартным игроком. Злые языки поговаривают: будто бы силовики во время облавы на подпольные клубы с игровыми автоматами среди игроков находили и депутата Чащихина. «Не знаю, когда точно это было и кто его потом выдергивал из этой ситуации, но информация такая есть», — добавляет инсайдер.

Чащихина в думу завел Сапко

Поговаривают, что депутата пермской гордумы Тимофея Чащихина, который является любителем оригинальных хэштегов (#спортивноебалатово, #любимоебалатово), в списки «Единой России» включил депутат Госдумы Игорь Сапко. «В 2016 году Сапко был мэром. Ему за это дали право дополнить партийный список, который возглавлял Василий Кузнецов», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в победе Кузнецова по одномандатному округу никто не сомневался, соответственно, мало кто сомневался, что по спискам мандат достанется второму номеру — Чащихину. «Возможно, Сапко поставил Чащихина вторым номером по просьбе депутата заксобрания Геннадия Шилова. Вопрос в другом — что он получил за это взамен», — добавляет инсайдер.

Экс-депутата пытаются привлечь к ответственности

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сообщается, что бывшего депутата законодательного собрания Пермского края от КПРФ Андрея Старкова пытаются привлечь к уголовной ответственности. «На Старкова неоднократно подавали заявление в полицию, просили возбудить уголовное дело по факту мошенничества, но все время выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорит инсайдер. Он утверждает, что сейчас в пермских судах якобы идет несколько гражданских процессов, где пытаются доказать незаконность получения наследства Старковым и возможную подделку документов, которая якобы происходила в бытность его депутатом. «Еще говорят, что у него был мощный покровитель в парламенте, которому не хотелось выносить сор из избы. А, может, что-то и получил с этого», — добавляет инсайдер.

Оппозиционный политик собрался эмигрировать из Пермского края

Инсайдер утверждает, что некогда оппозиционный пермский политик, баллотировавшийся на пост губернатора, депутат и экс-бизнесмен Константин Окунев собрался вместе с семьей уехать из Перми. Якобы, новым постоянным местом жительства четы Окуневых станет северная столица России. Поговаривают, что совсем недавно экс-депутат посетил Санкт-Петербург, где налаживал деловые связи.

Березниковцы разочаровались в новом мэре

Ходят слухи, что жители Березников, и так не возлагавшие особых надежд на нового мэра Константина Светлакова, уже разочаровались в нем. В городе поговаривают, что глава принял популистское решение, отменив застройку городского парка. «Как таковое, решение мэром окончательно так и не принято. Да, дома там строить не будут, но Светлаков тактично умалчивает, под какие цели в итоге уйдет земля в центре города. Многие в нем уже разочаровались, поскольку, он не пошел до конца в этом принципиальном вопросе», — говорит инсайдер. Горожане вспоминают, что еще при прежнем мэре — Сергее Дьякове — предполагалось отдать часть парка в Березниках под новый торговый центр, но тогда березниковцам удалось его отстоять.

Мэр Востриков победил оппозицию

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Злые языки утверждают, что дума Чайковского полностью утратила свою оппозиционность после ухода спикера Александра Русанова и его зама Алексея Наборщикова. «Таким образом, мэр Юрий Востриков выиграл „схватку“ с несговорчивыми депутатами, которые мешали ему проталкивать нужные решения на думе. Теперь в гордуме осталось большинство депутатов — сторонников Вострикова, чего он и добивался. От условной оппозиции осталось 7 человек из 13. Да и новый спикер — Михаил Шубин очень осторожный и лояльный мэру человек. Поэтому в думе будет административное лобби, а все решения будут приняты, что называется, заранее — мэрией», — пояснил источник.

Сотрудники предприятия пермского депутата бунтуют

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источник сообщает, что на предприятии «Метафракс», топ-менеджером которого является депутат заксобрания края Армен Гарслян, растет число заболевших ковидом. Якобы, многие цеха предприятия уже на карантине, а те сотрудники, кто пока работает, переживают, что могут заразиться. Рабочие обвиняют руководство завода, что оно не заботится об их здоровье, поскольку количество заболевших растет с каждым днем.

В Березниках вновь загрязняют Каму

Поговаривают, что пока в Березниках горожане отстаивают парк, заваливая власти обращениями и устраивая у порога мэрии одиночные пикеты, в городе случилось очередное ЧП. На днях природоохранная прокуратура вновь обратила свое внимание на местные химпредприятия, которые якобы, травят воду в Каме. Рыбаки обнаружили на берегу реки отравленную рыбу, которую выбросило на берег. Местные старожилы обвиняют в произошедшем предприятия «Сток» и «Березниковский содовый завод» — они этим летом уже оказались в центре экологического скандала. Не исключено, что без внимания прокуратуры не останутся и другие химпредприятия, сбрасывающие отходы производства в промканалы.