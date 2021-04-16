Путин назвал условия сотрудничества с Байденом

Президент Владимир Путин сделал первое заявление после звонка американского коллеги на заседании РГО с участием Сергея Шойгу (второй слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин готов к сотрудничеству с США только на взаимовыгодных условиях и с учетом интересов России. Так эксперты трактовали первое заявление главы государства после телефонного звонка от американского коллеги Джо Байдена. Причем, Путин высказался на символичной площадке — заседании Русского географического общества (РГО), которое возглавляет министр обороны Сергей Шойгу.

РГО является статусной организацией: президентом является Шойгу, а в попечительский совет, который возглавляет Путин, входят крупнейшие в стране бизнесмены и чиновники, включая Алексея Миллера («Газпром»), Игоря Сечина («Роснефть»), Сергея Чемезова (Ростех) и других известных в стране людей. Президент 14 апреля провел на этой площадке все полтора часа, пока шло заседание, и сделал сразу несколько важных заявлений:

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Американцы поставляли по ленд-лизу джипы Виллис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если первая новость ожидалась, поскольку первый компонент вакцины Путину поставили еще 23 марта, вторая обсуждалась уже не раз, то оценка заслуг США в победе над фашизмом прозвучала неожиданно. И символично, что тема возникла на следующий день после того, как американский президент Джо Байден позвонил Путину и попросил о встрече.

Вопрос о роли США в победе поднял историк Сергей Катков, который рассказал об исследовании аэродромов и всего пути из Аляски в Сибирь, по которому в рамках ленд-лиза (американская госпрограмма) доставлялись боеприпасы, техника, продукты, лекарства, металл и прочее. «Помощь союзников в победе над нацизмом кто-то называет определяющей, а кто-то говорит, что они подключились поздно и мы бы и так победили. Кстати, Владимир Владимирович, какое ваше мнение на этот счет?» — неожиданно спросил историк.

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Президент оказался готов к такому вопросу. Он процитировал слова маршала Георгия Жукова, что если бы не поставки по ленд-лизу, «пришлось бы повоевать еще год-два», а это дополнительные жертвы, разрушения.

«На второй мировой войне наши солдаты называли американскую тушенку вторым фронтом. Поставки по ленд-изу покрывали 80% потребности в тушенке. Это немало. И это касалось не только продовольствия, а главного — металла, имевшего большое значение для оборонной промышленности. Были поставки боевой техники, автомобилей, вагонов, самолетов. Тот маршрут, о котором вы сказали, уникален. Американские летчики говорили, что в таких сложных условиях могут летать только самоубийцы и русские. Это была героическая работа и страница в истории Великой отечественной войны, о которой мало, кто знает», — отметил президент.

Американцы поставляли советским солдатам даже посуду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Путин признал, что поставки по ленд-лизу и открытие второго фронта «сыграли существенную роль» в победе над нацизмом, но оговорился: «поставки были не бесплатными». «В 1990-м году президенты СССР и США подписали соглашение, что Советский союз должен выплатить остаток денег за поставки по ленд-лизу до 2030 года. Россия выплатила США все оставшиеся деньги в 2006 году. Эта тема закрыта. Россия полностью рассчиталась за поставки по ленд-лизу. Это отношения между государствами. Они носили и стратегический, и коммерческий характер», — подчеркнул президент.

Эксперты соглашаются с оценкой Путина. «Для США это была не помощь, а бизнес. Это была экономическая оккупация в своем роде», — считает глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов добавляет, что Путин не в первый раз говорит «о приверженности исторической правде и справедливости». «Этого же мы ждем, в том числе, от американских партнеров», — подчеркнул собеседник.

Эксперты считают, что Владимир Путин, отвечая на вопрос российского историка, послал сигнал Джо Байдену (на фото) Фото: Doug Mills / POOL EPA

Такой развернутый ответ президента связан со звонком Байдена, считает доктор политических наук Сергей Черняховский. «Звонок Байдена не мог не учитываться. Путин подчеркнул, что коли тогда была прагматическая составляющая, то и сейчас будем руководствоваться только с ее учетом. Никаких жестов доброй воли в отношении США не будет. США заявили, что будут давить, а сотрудничать только в сферах, где им выгодно. Мы готовы к тому же», — объяснил он.

Политолог назвал еще один смысл послания Путина: Россия не даст использовать время подготовки к встрече, как время перемирия. «Путин показал, что мы не будем отказываться от своих планов просто за то, что Байден позвонил и предложил встретиться», — добавил эксперт.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов считает, что послание Путина было в том, что нельзя забывать и о поставках по ленд-лизу, и о совместной с Западом победе над нацизмом. «Есть различные угрозы, которым можно противостоять совместно и сегодня. Агрессия элит тех или иных стран не в состоянии этому глобально воспрепятствовать», — уверен он.

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований» (ЭИСИ, считается «кремлевской фабрикой мысли») Глеб Кузнецов полагает, что по обе стороны океана здоровые силы считают, что лучше торговать, чем воевать. «Мы много раз балансировали на разных гранях: был карибский кризис, США были против молодой советской республики во время гражданской войны. Но всегда побеждали силы, которые выступали за взаимодействие и сотрудничество. Надеюсь, и сейчас победят такие силы, которые выступают за конструктив — и стратегический и коммерческий», — резюмировал он.