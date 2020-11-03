Путин вступил в борьбу за Арктику

Ледокол назвали в честь Виктора Черномырдина — политика, на который ровнялся президент РФ Фото: Kremlin.ru

2021-й станет годом усиления присутствия России в Арктике. Страна на три года получит председательство в международном Арктическом совете — органе по урегулированию всех вопросов, касающихся этой территории. И Россия готовится этим воспользоваться — стало понятно из выступления президента РФ Владимира Путина на запуске нового ледокола «Виктор Черномырдин»: открывая судно-гигант, он говорил с мировым сообществом о борьбе за Арктику.

«Виктор Черномырдин» — самый большой в мире неатомный ледокол, он строился на петербургских «Адмиралтейских верфях» с декабря 2012 года. Корабль носит имя председателя Совета министров Виктора Черномырдина. Запуск ледокола 3 ноября был приурочен к 10-летию со дня смерти российского политика. Во время церемонии поднятия государственного флага на корабле президент Путин рассказал, что Черномырдин был для него примером: «Вообще, он был работоголик. Я лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Это был человек, бесконечно преданный Родине».

Для президента провели экскурсию по кораблю Фото: Kremlin.ru

Путин отметил символичность в том, что новый ледокол был построен отечественными корабелами и на российских верфях. Морское судно способно работать при низких температурах, проходить через сплошные льды и имеет особую значимость для развития и освоения Севера, добавил президент. «Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий. И это первенство необходимо постоянно подтверждать, — заявил Путин. — Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире».

Президент РФ добавил, что ледокол «Виктор Черномырдин» будет использоваться для проводки грузовых судов на Северном морском пути. Это кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. В перспективе он может стать крайне успешным коммерческим проектом, объяснил в разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Журавлев: «Китай ставит цель поставлять в Европу такое же количество товаров, как и в США. А Севморпуть может стать одним из ключевых маршрутов. Россия при этом будет получать плату как за использование странами национального маршрута, так и за использование портов. Я уж не говорю о проводке ледоколами, которая всегда оплачивается».

Северный морской путь может соединить Азию с Европой Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Однако в утвержденной президентом стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года говорится об отставании в сроках развития инфраструктуры Севморпути, в строительстве ледоколов, отсутствии системы оказания экстренной помощи членам экипажей морских судов. Для ускоренного развития проекта в необходимы иностранные инвестиции, поделился с URA.RU вице-президент ассоциации «Северный морской путь» Владимир Харлов. Для привлечения средств в проект Россия планирует воспользоваться своим председательством в Арктическом совете с 2021 по 2023 год (в международной организации помимо России состоят: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция).

«В феврале по поручению ВЭБ я еду в Квебек, где мы собираемся провести переговоры с Канадой, касающиеся Севморпути. Если переговоры пройдут успешно, то, как председательствующая страна-участник, мы рассчитываем получить инвестиции в проект порядка 200 млн долларов. Средства необходимы, например, для реконструкции портов, дноуглубительных работ, предсказания климатических изменений. Сейчас мы во многом отстаем», — сказал агентству Харлов.

Владимир Харлов будет участвовать в переговорах по инвестициям в Севморпуть Фото: сайт Ассоциации Северного морского пути

Директор Арктического центра стратегических исследований САФУ Константин Зайков отметил проблему, что Севморпуть пока не вызывает доверия у иностранных партнеров, например, из-за угрозы для кораблей застрять во льдах. Статистика показательна: через более длинный альтернативный путь через Суэцкий канал в год проходит около 600 млрд тонн грузов, а ожидаемый объем перевезенных грузов по Севморпути в 2020 году — 31 млн тонн, львиную долю которых составляют внутренние перевозки.

Зайков считает, что открытие масштабного ледокола президентом Путиным — сигнал иностранным партнерам, что проекту Севморпуть можно доверять: «Для внешних партнеров, с одной стороны, важны навигационные условия „Северного морского пути“, с другой — ледокольное обеспечение. Расширение ледокольного флота доказывает потенциальным зарубежным партнерам, что мы создаем необходимую инфраструктуру для Севморпути».