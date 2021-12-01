Свердловчане создали бизнес на добрых делах

Самые амбициозные проекты социальных предпринимателей

03 декабря 2021 в 08:14 Размер текста - 17 +

Социальные предприниматели запускали бизнес прямо в разгар пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области набирает обороты социальное предпринимательство. Бизнес, не только приносящий прибыль, но и улучшающий жизнь людей, начал открываться в самый разгар пандемии. И несмотря на сложные условия, он оказался достаточно успешным. Добрые дела уже приносят начинающим предпринимателям доход. Онлайн-платформа для детей с речевыми нарушениями Один из таких социальных бизнесов запустила в 2020 году жительница Новоуральска Марина Якупова. «У нас есть свой логопедический офлайн-центр „Академия развития“. Он работает в городе Новоуральске уже 12 лет. И когда началась пандемия и все закрыли, мы две недели пребывали в шоке, а потом поняли, что надо что-то делать. Стали очень быстро придумывать разные занятия, которые родители с детьми могли бы самостоятельно выполнять дома», — вспоминает Марина Якупова. По словам педагога, прерывать занятия с логопедом детям нельзя, занятия должны быть регулярными. Поэтому преподаватели решили снимать короткие ролики и выкладывать их в группу во «ВКонтакте». А позже это переросло в настоящую логопедическую онлайн-школу. Марина Якупова написала бизнес-проект и заявилась с ним на акселератор «Социальное предпринимательство», организованный при поддержке областного фонда поддержки предпринимательства. Во время участия в бизнес-акселераторе предприниматель смогла не только пройти обучение и повысить свои компетенции как социальный предприниматель, но и получить финансовую поддержку. Женщину заметил представитель «Росатома», также принимавший участие в акселераторе. Он предложил Марине Якуповой деньги на проект. В России уже есть логопедические онлайн-школы, но новоуральская «Логоняня» предлагает уникальные методики Фото: Владимир Жабриков На них жительница Новоуральска закупила оборудование, чтобы профессионально записывать контент, а также создала онлайн-платформу «Логоняня». Изначально предприниматель рассчитывала продвигать логопедическую помощь в малых городах, где не хватает специалистов. Но оказалось, что она более востребована в больших: из-за пробок у родителей зачастую нет возможности возить детей на занятия к логопеду, и онлайн-уроки в таких случаях — настоящее спасение. Сейчас на платформе «Логоняня» занимаются дети из Новоуральска, Екатеринбурга, Тюмени, Краснодара, Перми и других городов. Специалисты «Логоняни» предлагают своим клиентам уникальные наработки и методики. Так, логопеды разработали специальную анкету, которую в обязательном порядке заполняют родители детей. Исходя из ответов, педагоги готовят для конкретного ребенка необходимую программу диагностики, а после диагностики составляют индивидуальную программу занятий. На продажи «Логоняня» вышла совсем недавно. До конца года Марина Якупова планирует «прощупать рынок», а затем — начать расширять команду. Помимо логопедов, необходимы будут маркетологи, SMM-специалисты, специалисты по продажам. После освоения российского рынка предприниматель хочет выйти на зарубежный. За границей много детей-билингвов, которым также необходима профессиональная помощь логопедов. Работы, как ожидает предприниматель, будет много: количество детей с речевыми нарушениями с каждым годом только увеличивается: «Когда я писала проект, я изучала цифры Росстата. Так вот, за последние 20 лет число речевых нарушений возросло в шесть раз. Это очень большая цифра. Сейчас почти каждый школьник страдает речевыми нарушениями. В последние пять лет мы это видим очень ярко. И мы для себя ситуацию понимаем. Сейчас молодые родители все больше сидят в телефонах и все меньше разговаривают с детьми», — объяснила Марина Якупова. Из безработного — в предприниматели всероссийского масштаба Владимир и Александра Ошурковы из поселка Верх-Нейвинский тоже запустили социальный бизнес — интернет-магазин изделий народного промысла — в разгар пандемии и тоже, несмотря на, казалось бы, сложную ситуацию в экономике, уже вышли на прибыль. «Все произошло совершенно неожиданно. У меня муж работал на тяжелой технике — тракторах, катках. И его сократили. И однажды мы пошли в строительный магазин, и он увидел лобзик и сказал, что давно хочет себе такой. Я убедила его купить. В тот же вечер мы с детьми нарисовали ему единорожка, и он выпилил его из дерева», — вспоминает Александра Ошуркова. Предприниматели из Верх-Нейвинского продают свои изделия по всей стране и даже за границу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU С этого все и началось. Деревянные игрушки начали заказывать друзья и знакомые. Затем Александра и Владимир написали бизнес-проект и защитили его перед представителями отделения Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Невьянске. Начинающим предпринимателям дали грант, и на эти деньги, добавив собственные средства, они приобрели несколько станков для работы. Так хобби превратилось в постоянную работу. «Мы уже сделали более 200 видов разных изделий: от лопаточек для кухни до колесной прялки», — комментирует Александра Ошуркова. Работа нашлась не только для Владимира, но и для Александры. Она занимается продажами и продвижением интернет-магазина в соцсетях. Для этого женщина прошла бесплатные курсы в СОФПП. Сейчас продукция «Животвори» (так называется магазин) пользуется спросом не только у россиян, ее заказывают в том числе и иностранцы. Самый популярный товар — именно детские игрушки. Родителей привлекает, что они экологически чистые и безопасные. «Мы являемся социальным предприятием, потому что мы возрождаем народные промыслы. И, конечно, у нас нет огромных прибылей, когда, например, люди покупают что-то в Китае и перепродают здесь. Много времени у нас уходит на производство и продвижение. Наверное, те затраты, которые мы вложили, с мая 2020 года, когда мы начали работать в полную силу, сейчас окупились только процентов на 30», — комментирует Александра Ошуркова. В следующем году начинающие предприниматели намерены еще больше расширить производство. Средства на новое оборудование они планируют частично получить за счет грантовой помощи. Кроме того, бизнесмены обещают организовать для всех желающих мастер-классы по изготовлению изделий из дерева. Семейный театр Еще один социальный проект запустил в разгар пандемии театр «Алиса», существующий в Екатеринбурге уже более 15 лет. Театр получил грант Российского фонда культуры и открыл инклюзивную студию для детей с особенностями развития. В разгар пандемии, когда театры закрывались, в «Алисе» открылась инклюзивная студия для детей с особенностями развития Фото: Анна Майорова © URA.RU «Дети с особенностями в студии развивают то, что им наиболее плохо дается. Часто это речь. Они работают над дикцией, произношением, и все это помогает им в активизации работы мозга», — пояснила режиссер театра Наталья Кисенко. Результаты своей работы дети продемонстрировали 28 ноября. Они сыграли свой первый спектакль по русской народной сказке «Кот, Дрозд и Петух». Помимо инклюзивной студии, в «Алисе» есть и детская театральная студия. «Там занимаются и ставят спектакли дети, эти спектакли они потом показывают своим родителям. Также наши дети участвуют в различных благотворительных мероприятиях. Например, летом мы выступали в ЦПКиО на благотворительном концерте для детей», — рассказала Наталья Кисенко. В репертуаре театра — не только спектакли для детей, но и постановки для взрослых. По словам Натальи Кисенко, с обретением постоянного помещения (арендовали его в октябре 2020 года) у театра появилось больше возможностей для репетиций и постановки новых спектаклей. Один из последних интересных проектов «Алисы» — спектакль по рассказам А. П. Чехова «Мелочи жизни». «На мой взгляд, эта форма интереснее, чем полное драматическое произведение, потому что большие драматические произведения Чехова все уже видели в разных театрах, а спектакля по рассказам не было. В течение нашего спектакля четыре актера перевоплощаются в персонажей рассказов. Действие меняется очень быстро, и зрителю очень интересно наблюдать за всем этим», — поделилась Наталья Кисенко. Ближайший показ спектакля запланирован на 5 декабря. Как бизнесу получить поддержку Особое внимание к социальному бизнесу есть и на федеральном уровне. На днях в Москве журнал «Сноб» выбрал лучшие проекты на традиционной церемонии награждения «Сделано в России» В этом году в рамках премии была создана новая номинация «Теория и практика важных дел» — жюри отметило самые интересные инициативы, которые делают жизнь лучше и добрее. Для социальных предпринимателей в Свердловской области раздают гранты до 500 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова Поддержка социального и другого малого и среднего бизнеса в стране осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (включает федеральные проекты «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»). Для социального бизнеса в Свердловской области действует различные меры поддержки. В этом году социальные предприниматели впервые могли получить грант на условиях софинансирования в размере до 500 тысяч рублей. Такие выплаты достались сразу семи представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, если говорить о финансовой поддержке, то предпринимателям доступны льготные кредиты по рекордно низким ставкам — от 3,75% годовых. Помимо денег, бизнес может получить и нефинансовую помощь — пройти бесплатные курсы по любым интересующим направлениям. Для начинающих предпринимателей в 2019 году запустили проект Business Data. В рамках него выявляются перспективные ниши для бизнеса в городах Свердловской области, формируются франшизы и предлагаются предпринимателям. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СОФПП, всего с помощью проекта в регионе удалось запустить 24 новых бизнеса. Сейчас Свердловская область занимает пятое место в РФ и первое в УрФО по основным показателям развития сферы малого и среднего предпринимательства Фото: Алексей Гайнов Для самозанятых, помимо налоговых льгот, существует уникальная форма поддержки. Им разрешают бесплатно реализовывать свою продукцию в одном из торговых центров Екатеринбурга, ведутся переговоры и с другими ТЦ. Как сообщили URA.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, сейчас Свердловская область занимает пятое место в РФ и первое — в УрФО по основным показателям развития сферы малого и среднего предпринимательства — количеству субъектов МСП и численности занятых в этой сфере. «За 10 месяцев 2021 года количество субъектов МСП в регионе возросло с 193,4 до 194,0 тыс. единиц (на 0,6 тыс. единиц или 0,3%). В течение первого полугодия 2021 года численность занятых в сфере МСП в Свердловской области увеличилась с 754,6 до 780,5 тыс. человек (на 25,9 тыс. человек или 3,4%). То есть 37% трудоспособного населения региона сейчас занято в малом бизнесе», — прокомментировали в департаменте.

В Свердловской области набирает обороты социальное предпринимательство. Бизнес, не только приносящий прибыль, но и улучшающий жизнь людей, начал открываться в самый разгар пандемии. И несмотря на сложные условия, он оказался достаточно успешным. Добрые дела уже приносят начинающим предпринимателям доход. Онлайн-платформа для детей с речевыми нарушениями Один из таких социальных бизнесов запустила в 2020 году жительница Новоуральска Марина Якупова. «У нас есть свой логопедический офлайн-центр „Академия развития“. Он работает в городе Новоуральске уже 12 лет. И когда началась пандемия и все закрыли, мы две недели пребывали в шоке, а потом поняли, что надо что-то делать. Стали очень быстро придумывать разные занятия, которые родители с детьми могли бы самостоятельно выполнять дома», — вспоминает Марина Якупова. По словам педагога, прерывать занятия с логопедом детям нельзя, занятия должны быть регулярными. Поэтому преподаватели решили снимать короткие ролики и выкладывать их в группу во «ВКонтакте». А позже это переросло в настоящую логопедическую онлайн-школу. Марина Якупова написала бизнес-проект и заявилась с ним на акселератор «Социальное предпринимательство», организованный при поддержке областного фонда поддержки предпринимательства. Во время участия в бизнес-акселераторе предприниматель смогла не только пройти обучение и повысить свои компетенции как социальный предприниматель, но и получить финансовую поддержку. Женщину заметил представитель «Росатома», также принимавший участие в акселераторе. Он предложил Марине Якуповой деньги на проект. На них жительница Новоуральска закупила оборудование, чтобы профессионально записывать контент, а также создала онлайн-платформу «Логоняня». Изначально предприниматель рассчитывала продвигать логопедическую помощь в малых городах, где не хватает специалистов. Но оказалось, что она более востребована в больших: из-за пробок у родителей зачастую нет возможности возить детей на занятия к логопеду, и онлайн-уроки в таких случаях — настоящее спасение. Сейчас на платформе «Логоняня» занимаются дети из Новоуральска, Екатеринбурга, Тюмени, Краснодара, Перми и других городов. Специалисты «Логоняни» предлагают своим клиентам уникальные наработки и методики. Так, логопеды разработали специальную анкету, которую в обязательном порядке заполняют родители детей. Исходя из ответов, педагоги готовят для конкретного ребенка необходимую программу диагностики, а после диагностики составляют индивидуальную программу занятий. На продажи «Логоняня» вышла совсем недавно. До конца года Марина Якупова планирует «прощупать рынок», а затем — начать расширять команду. Помимо логопедов, необходимы будут маркетологи, SMM-специалисты, специалисты по продажам. После освоения российского рынка предприниматель хочет выйти на зарубежный. За границей много детей-билингвов, которым также необходима профессиональная помощь логопедов. Работы, как ожидает предприниматель, будет много: количество детей с речевыми нарушениями с каждым годом только увеличивается: «Когда я писала проект, я изучала цифры Росстата. Так вот, за последние 20 лет число речевых нарушений возросло в шесть раз. Это очень большая цифра. Сейчас почти каждый школьник страдает речевыми нарушениями. В последние пять лет мы это видим очень ярко. И мы для себя ситуацию понимаем. Сейчас молодые родители все больше сидят в телефонах и все меньше разговаривают с детьми», — объяснила Марина Якупова. Из безработного — в предприниматели всероссийского масштаба Владимир и Александра Ошурковы из поселка Верх-Нейвинский тоже запустили социальный бизнес — интернет-магазин изделий народного промысла — в разгар пандемии и тоже, несмотря на, казалось бы, сложную ситуацию в экономике, уже вышли на прибыль. «Все произошло совершенно неожиданно. У меня муж работал на тяжелой технике — тракторах, катках. И его сократили. И однажды мы пошли в строительный магазин, и он увидел лобзик и сказал, что давно хочет себе такой. Я убедила его купить. В тот же вечер мы с детьми нарисовали ему единорожка, и он выпилил его из дерева», — вспоминает Александра Ошуркова. С этого все и началось. Деревянные игрушки начали заказывать друзья и знакомые. Затем Александра и Владимир написали бизнес-проект и защитили его перед представителями отделения Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Невьянске. Начинающим предпринимателям дали грант, и на эти деньги, добавив собственные средства, они приобрели несколько станков для работы. Так хобби превратилось в постоянную работу. «Мы уже сделали более 200 видов разных изделий: от лопаточек для кухни до колесной прялки», — комментирует Александра Ошуркова. Работа нашлась не только для Владимира, но и для Александры. Она занимается продажами и продвижением интернет-магазина в соцсетях. Для этого женщина прошла бесплатные курсы в СОФПП. Сейчас продукция «Животвори» (так называется магазин) пользуется спросом не только у россиян, ее заказывают в том числе и иностранцы. Самый популярный товар — именно детские игрушки. Родителей привлекает, что они экологически чистые и безопасные. «Мы являемся социальным предприятием, потому что мы возрождаем народные промыслы. И, конечно, у нас нет огромных прибылей, когда, например, люди покупают что-то в Китае и перепродают здесь. Много времени у нас уходит на производство и продвижение. Наверное, те затраты, которые мы вложили, с мая 2020 года, когда мы начали работать в полную силу, сейчас окупились только процентов на 30», — комментирует Александра Ошуркова. В следующем году начинающие предприниматели намерены еще больше расширить производство. Средства на новое оборудование они планируют частично получить за счет грантовой помощи. Кроме того, бизнесмены обещают организовать для всех желающих мастер-классы по изготовлению изделий из дерева. Семейный театр Еще один социальный проект запустил в разгар пандемии театр «Алиса», существующий в Екатеринбурге уже более 15 лет. Театр получил грант Российского фонда культуры и открыл инклюзивную студию для детей с особенностями развития. «Дети с особенностями в студии развивают то, что им наиболее плохо дается. Часто это речь. Они работают над дикцией, произношением, и все это помогает им в активизации работы мозга», — пояснила режиссер театра Наталья Кисенко. Результаты своей работы дети продемонстрировали 28 ноября. Они сыграли свой первый спектакль по русской народной сказке «Кот, Дрозд и Петух». Помимо инклюзивной студии, в «Алисе» есть и детская театральная студия. «Там занимаются и ставят спектакли дети, эти спектакли они потом показывают своим родителям. Также наши дети участвуют в различных благотворительных мероприятиях. Например, летом мы выступали в ЦПКиО на благотворительном концерте для детей», — рассказала Наталья Кисенко. В репертуаре театра — не только спектакли для детей, но и постановки для взрослых. По словам Натальи Кисенко, с обретением постоянного помещения (арендовали его в октябре 2020 года) у театра появилось больше возможностей для репетиций и постановки новых спектаклей. Один из последних интересных проектов «Алисы» — спектакль по рассказам А. П. Чехова «Мелочи жизни». «На мой взгляд, эта форма интереснее, чем полное драматическое произведение, потому что большие драматические произведения Чехова все уже видели в разных театрах, а спектакля по рассказам не было. В течение нашего спектакля четыре актера перевоплощаются в персонажей рассказов. Действие меняется очень быстро, и зрителю очень интересно наблюдать за всем этим», — поделилась Наталья Кисенко. Ближайший показ спектакля запланирован на 5 декабря. Как бизнесу получить поддержку Особое внимание к социальному бизнесу есть и на федеральном уровне. На днях в Москве журнал «Сноб» выбрал лучшие проекты на традиционной церемонии награждения «Сделано в России» В этом году в рамках премии была создана новая номинация «Теория и практика важных дел» — жюри отметило самые интересные инициативы, которые делают жизнь лучше и добрее. Поддержка социального и другого малого и среднего бизнеса в стране осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (включает федеральные проекты «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»). Для социального бизнеса в Свердловской области действует различные меры поддержки. В этом году социальные предприниматели впервые могли получить грант на условиях софинансирования в размере до 500 тысяч рублей. Такие выплаты достались сразу семи представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, если говорить о финансовой поддержке, то предпринимателям доступны льготные кредиты по рекордно низким ставкам — от 3,75% годовых. Помимо денег, бизнес может получить и нефинансовую помощь — пройти бесплатные курсы по любым интересующим направлениям. Для начинающих предпринимателей в 2019 году запустили проект Business Data. В рамках него выявляются перспективные ниши для бизнеса в городах Свердловской области, формируются франшизы и предлагаются предпринимателям. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СОФПП, всего с помощью проекта в регионе удалось запустить 24 новых бизнеса. Для самозанятых, помимо налоговых льгот, существует уникальная форма поддержки. Им разрешают бесплатно реализовывать свою продукцию в одном из торговых центров Екатеринбурга, ведутся переговоры и с другими ТЦ. Как сообщили URA.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, сейчас Свердловская область занимает пятое место в РФ и первое — в УрФО по основным показателям развития сферы малого и среднего предпринимательства — количеству субъектов МСП и численности занятых в этой сфере. «За 10 месяцев 2021 года количество субъектов МСП в регионе возросло с 193,4 до 194,0 тыс. единиц (на 0,6 тыс. единиц или 0,3%). В течение первого полугодия 2021 года численность занятых в сфере МСП в Свердловской области увеличилась с 754,6 до 780,5 тыс. человек (на 25,9 тыс. человек или 3,4%). То есть 37% трудоспособного населения региона сейчас занято в малом бизнесе», — прокомментировали в департаменте.