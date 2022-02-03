Россия получила новый плацдарм в Америке

Путин привлек на свою сторону бывшего стратегического партнера США

03 февраля 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, как США лишатся влияния в Латинской Америке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спустя несколько десятилетий Россия вновь получила плацдарм в Латинской Америке. На встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом 3 февраля президент РФ Владимир Путин показал главный инструмент для этого — отечественные вакцины от коронавируса. А латиноамериканский лидер открыто заявил, что намерен снижать зависимость своей страны от США. Это доказательство того, что и Южная Америка, и мир в целом устали от гегемонии Соединенных Штатов, считают эксперты. Встреча Путина с президентом Аргентины Фернандесом заметно отличалась от недавних переговоров с лидерами Ирана и Венгрии. Тогда из-за ковидных ограничений российский президент общался со своими коллегами, сидя за огромным столом, на внушительном расстоянии. Сегодня же он не только за руку поздоровался с Фернандесом, но и дружески обнял гостя. Косвенный ответ на любые сомнения относительно безопасности такого общения в условиях стремительного распространения «Омикрона» был дан в ходе протокольной встречи: Фернандес не только прошел полный курс вакцинации «Спутником V», но и сделал бустерную прививку. «Я тоже», — улыбаясь, заметил Путин. Президенты России и Аргентины не только поздоровались за руку, но и обнялись — все благодаря вакцинации «Спутником V» Фото: Официальный сайт президента РФ Тема вакцины в разговоре двух лидеров стала одной из ключевых. Путин поблагодарил Фернандеса за то, что Аргентина первой в Западном полушарии зарегистрировала «Спутник V». «Сегодня первый контракт практически выполнен уже: из 20 миллионов доз почти 15 миллионов доставлено в Аргентину. Уже развернуто производство „Спутника V“ на площадках в Аргентине — более шести миллионов [доз] уже произведено. Сейчас решается вопрос о регистрации „Спутника М“ для вакцинации подростков от 12 до 17 лет», — сообщил президент РФ. Фернандес заявил, что «в Аргентине очень ценят Россию, в частности, помощь, когда в виде вакцины». «Остальной мир, конечно, нам не помогал с вакцинами», — заявил Фернандес. Россия и Аргентина намерены углублять сотрудничество по многим направлениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU В условиях продолжающейся пандемии оба лидера уже смотрят на будущее взаимодействие. Путин признал, что «многое нужно сделать для того, чтобы продвинуть торгово-экономическое сотрудничество». «За прошлый год у нас рост в 1,5 раза. Это очень серьезный результат, темп хороший. У нас много хороших направлений сотрудничества», — отметил Путин. Аргентинский лидер не только поддержал позицию президента РФ, но и заявил, что «Аргентина может стать „входными воротами“ для России в Латинскую Америку». «Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами. Пример с вакцинами очень показателен, потому что мы стали плацдармом для того, чтобы распространять российскую вакцину в Эквадор, Перу, Парагвай», — заявил Фернандес. Президент Аргентины Альберто Фернандес заверил Владимира Путина, что намерен выводить свою страну из зависимости от Соединенных Штатов Фото: Официальный сайт президента РФ При этом он резко раскритиковал политику США, от которых зависит экономика Аргентины и от политики которых у страны возникла большая задолженность перед МВФ. «Я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина избавилась от этой зависимости от МВФ и от США. И я вас заверяю, что мы очень хотим развивать сотрудничество именно с Россией», — сказал президент Аргентины. Новый виток в сотрудничестве со странами Латинской Америки у России произошел с приходом пандемии. И уже начало 2022 года показало, что это оно будет углубляться (причем для этого РФ использует не вооружение, а «мягкую силу» — экономические инструменты, вакцину), отмечают эксперты. В январе Путин провел телефонные разговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В феврале в Москву приедет президент Бразилии Жаир Болсонар. К российской политике строительства многополярного мира присоединяется все больше стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это является подтверждением слов Путина о том, что «однополюсный мир, которые позиционировали США, зашел в тупик», считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. «Мы видим циклическую тенденцию — растет недовольство Соединенными Штатами. Это необязательный партнер. Поэтому латиноамериканские государства хотят взаимодействовать с Россией. Они увидели государство, которое сказало американцам «нет» и на равных требует ответа. В мире никто себе такого позволить не мог. Россия во главе с президентом Путиным заставила американцев вернуться к классической дипломатии», — пояснил Кошкин. Желание Аргентины избавиться от зависимости от США естественно, и оно полностью созвучно с внешней политикой России, которая строится на «многовекторности», полагает профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец. Вместе с тем, отметил эксперт, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 1960—1970 годами, когда СССР имел огромное влияние, военную базу в Латинской Америке, сложно. «Это был период, когда у СССР были братские отношения с Кубой, когда некоторые латиноамериканские страны избавлялись от диктатуры, смотрели в сторону СССР. Сейчас же речь идет о многовекторности в политике — это нормальная, здоровая дипломатия», — считает Хейфец. Бороться с Китаем за латиноамериканские рынки Россия не будет. Для обеих стран важнее политическая стабильность в мире, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иначе говоря, Россия не стремится довлеть над кем-то, говорят эксперты. И отношения с Аргентиной тому яркий пример: одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров для страны является Китай, отметил замдиректора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов. Россия не будет тянуть одеяло на себя, но ей нужно более активно осваивать латиноамериканские рынки. «У нас [у России, Китая, Аргентины] общие подходы к геополитике: мы за мультиполярный мир. Мы за то, чтобы приоритет ООН и международного права по-прежнему был на достаточной высоте. Это дорогого стоит. С точки зрения экономики нам не мешало бы прибавить в отношениях со странами Латинской Америки. Но в противоречия с Китаем мы в этом случае не вступаем», — резюмировал Мартынов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спустя несколько десятилетий Россия вновь получила плацдарм в Латинской Америке. На встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом 3 февраля президент РФ Владимир Путин показал главный инструмент для этого — отечественные вакцины от коронавируса. А латиноамериканский лидер открыто заявил, что намерен снижать зависимость своей страны от США. Это доказательство того, что и Южная Америка, и мир в целом устали от гегемонии Соединенных Штатов, считают эксперты. Встреча Путина с президентом Аргентины Фернандесом заметно отличалась от недавних переговоров с лидерами Ирана и Венгрии. Тогда из-за ковидных ограничений российский президент общался со своими коллегами, сидя за огромным столом, на внушительном расстоянии. Сегодня же он не только за руку поздоровался с Фернандесом, но и дружески обнял гостя. Косвенный ответ на любые сомнения относительно безопасности такого общения в условиях стремительного распространения «Омикрона» был дан в ходе протокольной встречи: Фернандес не только прошел полный курс вакцинации «Спутником V», но и сделал бустерную прививку. «Я тоже», — улыбаясь, заметил Путин. Тема вакцины в разговоре двух лидеров стала одной из ключевых. Путин поблагодарил Фернандеса за то, что Аргентина первой в Западном полушарии зарегистрировала «Спутник V». «Сегодня первый контракт практически выполнен уже: из 20 миллионов доз почти 15 миллионов доставлено в Аргентину. Уже развернуто производство „Спутника V“ на площадках в Аргентине — более шести миллионов [доз] уже произведено. Сейчас решается вопрос о регистрации „Спутника М“ для вакцинации подростков от 12 до 17 лет», — сообщил президент РФ. Фернандес заявил, что «в Аргентине очень ценят Россию, в частности, помощь, когда в виде вакцины». «Остальной мир, конечно, нам не помогал с вакцинами», — заявил Фернандес. В условиях продолжающейся пандемии оба лидера уже смотрят на будущее взаимодействие. Путин признал, что «многое нужно сделать для того, чтобы продвинуть торгово-экономическое сотрудничество». «За прошлый год у нас рост в 1,5 раза. Это очень серьезный результат, темп хороший. У нас много хороших направлений сотрудничества», — отметил Путин. Аргентинский лидер не только поддержал позицию президента РФ, но и заявил, что «Аргентина может стать „входными воротами“ для России в Латинскую Америку». «Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами. Пример с вакцинами очень показателен, потому что мы стали плацдармом для того, чтобы распространять российскую вакцину в Эквадор, Перу, Парагвай», — заявил Фернандес. При этом он резко раскритиковал политику США, от которых зависит экономика Аргентины и от политики которых у страны возникла большая задолженность перед МВФ. «Я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина избавилась от этой зависимости от МВФ и от США. И я вас заверяю, что мы очень хотим развивать сотрудничество именно с Россией», — сказал президент Аргентины. Новый виток в сотрудничестве со странами Латинской Америки у России произошел с приходом пандемии. И уже начало 2022 года показало, что это оно будет углубляться (причем для этого РФ использует не вооружение, а «мягкую силу» — экономические инструменты, вакцину), отмечают эксперты. В январе Путин провел телефонные разговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В феврале в Москву приедет президент Бразилии Жаир Болсонар. Это является подтверждением слов Путина о том, что «однополюсный мир, которые позиционировали США, зашел в тупик», считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. «Мы видим циклическую тенденцию — растет недовольство Соединенными Штатами. Это необязательный партнер. Поэтому латиноамериканские государства хотят взаимодействовать с Россией. Они увидели государство, которое сказало американцам «нет» и на равных требует ответа. В мире никто себе такого позволить не мог. Россия во главе с президентом Путиным заставила американцев вернуться к классической дипломатии», — пояснил Кошкин. Желание Аргентины избавиться от зависимости от США естественно, и оно полностью созвучно с внешней политикой России, которая строится на «многовекторности», полагает профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец. Вместе с тем, отметил эксперт, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 1960—1970 годами, когда СССР имел огромное влияние, военную базу в Латинской Америке, сложно. «Это был период, когда у СССР были братские отношения с Кубой, когда некоторые латиноамериканские страны избавлялись от диктатуры, смотрели в сторону СССР. Сейчас же речь идет о многовекторности в политике — это нормальная, здоровая дипломатия», — считает Хейфец. Иначе говоря, Россия не стремится довлеть над кем-то, говорят эксперты. И отношения с Аргентиной тому яркий пример: одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров для страны является Китай, отметил замдиректора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов. Россия не будет тянуть одеяло на себя, но ей нужно более активно осваивать латиноамериканские рынки. «У нас [у России, Китая, Аргентины] общие подходы к геополитике: мы за мультиполярный мир. Мы за то, чтобы приоритет ООН и международного права по-прежнему был на достаточной высоте. Это дорогого стоит. С точки зрения экономики нам не мешало бы прибавить в отношениях со странами Латинской Америки. Но в противоречия с Китаем мы в этом случае не вступаем», — резюмировал Мартынов.