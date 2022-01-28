Россия готовится одобрить китайскую вакцину CanSino

В России проходят клинические испытания вакцин CanSino и AstraZeneca Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия рассматривает заявку о признании китайской вакцины от коронавируса «Конвидеция» от компании CanSino. Сейчас препарат проходит клинические испытания, сообщает ряд российских СМИ.

«Китайская фармацевтическая компания CanSinoBiologics совместно с российской компанией Petrovax начали третью фазу клинических испытаний вакцины Ad5-nCov в России и уже получили весьма положительные данные. Уже подана заявка на регистрацию, в настоящее время ожидается подтверждение со стороны соответствующих российских органов», — рассказал «Интерфаксу» посол КНР в Чжан Ханьхуэй.

О клинических испытаниях вакцины «AstraZeneca и еще одной китайской фирмы» сообщал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Речь идет о вакцине «Конвидеция» китайской компании CanSino Biologics, которую намерена производить российская компания «Петровакс». Третья фаза клинических испытаний показала ее высокий уровень безопасности и эффективности, уточняет «Интерфакс».

Заявку на регистрацию «Конвидеции» компания «Петровакс» подала еще в ноябре 2020 года. Ожидалось, что ее регистрация пройдет в ближайшее время. Однако источники Bloomberg заявляли, что CanSino в РФ одобрят позднее из-за того, что иностранным медицинским препаратам нужно больше времени для регистрации.

Вместе с тем, в 2021 года Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве 10 млн доз «Спутника V» от Центра Гамалеи в Китае. Также РФПИ предложил международное партнерство с производителями вакцин от COVID. Посол Ханьхуэй выражал надежду, что CanSino будет зарегистрирована в РФ, поскольку китайская сторона тоже обратила внимание на разработанные Россией вакцины.

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